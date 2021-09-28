高雄券「全市通用」使用期限曝　消費登錄發票天天抽iPhone13

▲來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市政府推出「高雄開就賺」振興活動，只要消費滿額就可領取世界球后戴資穎代言的「高雄券」，高雄券更是同為振興券，全市通用，使用期限至2022年4月30日。

高市府日前已公布「高雄開就賺」數位振興方案，只要以9大銀行、3家行動支付以及1家電子票證綁定數位五倍券，選擇加入活動，消費滿5000元(含餐飲、旅宿2500元)就送1000元「高雄券」，數量有限，先開就賺。

▲高雄券面額50元，代言人為世界球后戴資穎。（圖／記者吳世龍攝）

市府28日再舉行記者會，說明紙本振興方案，民眾持振興券在百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000送200；餐飲業滿500送100，不只將「五倍變六倍」完整實現，更會結合業者加碼，推出更狂優惠，讓「五倍變N倍」。

▼來高雄消費，登錄發票月月抽Tesla、周周抽光陽電動機車、日日抽iPhone13。（圖／記者吳世龍攝）

經發局長廖泰翔表也同步公布抽獎規則以及商圈夜市券。抽獎部分，不論是現金、振興券、高雄券、商圈夜市券消費滿額，上網登錄發票通通都可以參加，日日抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車與PS5、月月抽Tesla。

商圈夜市振興部分，推出超狂「200換400」方案，於本市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券，加倍換、加倍賺。

▲日月抽活動規則。（圖／高雄市政府）

廖泰翔表示，首次抽獎日是10月10日，越早消費，就越早取得抽獎資格，也有更多抽獎機會，「單張發票金額越高、使用振興券次數越多，抽獎機率、次數相對提高」，邀請大家一起到高雄消費；高雄券如同振興券，使用期限至2022年4月30日。