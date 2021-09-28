不戴口罩夾配菜！台南老闆娘嗆「去檢舉啊」　網驚：還剔牙一下

▲老闆娘沒戴口罩。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情近日雖然趨緩，不過在外仍必須戴口罩。一名女網友發文表示，日前她到台南某小吃店時，好意提醒老闆娘要戴口罩，怎料卻遭嗆「檢舉啊」，讓她超傻眼。事件曝光後，隨即引爆眾怒，網友紛紛直呼「又一個毛齊了沒的概念」、「最討厭這種人」。

這名女網友在臉書社團「爆料公社」上貼文表示，「天啊！這間台南的蝦仁飯老闆娘好囂張啊！」由於目睹老闆娘沒有戴口罩，所以她就請對方戴好，並說這樣很不衛生。

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▲原PO指控，老闆娘嗆她「檢舉啊」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

然而，老闆娘非但沒將口罩戴起來，還回嗆「檢舉就檢舉啊！」原PO聽到這席話後氣不過，便將影片貼出來，直呼「那就順你意囉！」而從畫面可見，老闆娘確實沒有戴口罩，只低頭顧著夾配菜，不過，其他員工則有遵照規定口罩戴緊緊。

畫面曝光後，網友紛紛留言回應，「直接檢舉」、「老闆表示不差你這個客人」、「嫌生意太好了，想休息一下」、「內用的好像也沒保持距離跟使用隔板」、「不管有沒有疫情，做吃的麻煩都戴口罩好嗎」、「她好像還有剔牙一下」、「生意好錢多不怕，拿被你檢舉的罰款當廣告費剛剛好」、「她剔牙的菜渣會不會掉進蘿蔔裡啊」、「她戴的是國王的口罩，懂嗎」。