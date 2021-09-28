北市232所中小學規劃遠距教學演練　柯文哲讚：透過學校改變國家

記者袁茵／台北報導

考量新冠肺炎疫情發展及變化，台北市政府教育局訂定「多元彈性教學指引」，規範學校應規劃師生每2週實施1次或每月實施2次遠距線上教學演練，為將來不可預期的防疫停課做好準備。台北市長柯文哲赴松山家商視察學校實際演練狀況，提及北市要建立一個遇到疫情時，不會讓教育被打斷的系統，透過學校來改變國家是很有效的方法。

北市教育局日前發布「台北市遠距線上教學演練實施計畫」，學校可以衡酌學生年齡、家長居家照顧情形，採行在校實施演練或是居家演練，演練時間以平時上課日為原則，若學校為確保師生家中設備及網路正常運作，可選擇假日或晚間實施，但應事前與家長及教師溝通。





▲柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

北市教育局指出，採在校演練的學校也可以依照各校的情形調整演練方式，例如全年級不分組、年級分組及班級分組等模式，演練範圍應涵蓋各學科領域課程實施，目的在讓每位老師跟學生都能確實熟悉線上教學的流程跟台北酷課雲等教學管理平台的介面。

北市教育局表示，松山家商是繼成功高中之後，北市首批提出全校定期演練居家遠距教學的學校之一，9月27日全校161位老師與1802位學生第一次在未停課的狀態下，進行居家遠距教學，未來每兩週實施一次，各學科教師使用智慧未來教室，搭配台北酷課雲等線上教學平台進行遠距教學演練。

柯文哲、北市教育局長曾燦金於27日上午赴松山家商，實際瞭解高職室內設計、體育課、與資料處理等實作導向的科目如何透過線上教學互動，柯文哲也參與室內設計科317班學生的敬師卡片製作，藉此向疫情期間為學生受教權益而努力適應線上教學的老師們，表達最深的敬意。

柯文哲表示，因為隨時有可能出現疫情，所以要建立一個「遇到疫情時不會讓教育被打斷」的系統，今日看到有遠距教體育、繪圖和word程式處理等課程，這能讓學生習慣E化設備，更能讓台北市應付後疫情時代世界變化，「我想透過學校來改變這個國家，是一個很有效的方法。」

北市高中職及國中因應學生施打疫苗期程，232所市立高中職及國中小學校皆完成規劃於9月底、10月初進行第一次遠距教學演練作業。

北市教育局強調，演練的目的除了確保學生熟悉電腦、載具與網路的使用外，更重要的是習慣酷課雲等線上教學平台的介面操作與繳交作業的方式，教育局本學期也將透過台北市智慧教育輔導小組，規劃一系列的教師線上遠距教學的初進階研習，激發各個學科領域教師在線上教學上的創意，逐步達成培養學生運用科技輔助自主學習的目標。