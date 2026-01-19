屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

▲枋寮警方找到鄭婦。圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



46歲鄭姓婦人因與家人爭執，負氣駕車離家後失聯，家屬心急忙求助枋寮警方，員警陳昭穎於勤餘時段行經枋山鄉加祿路段，發現特徵相符車輛，主動關懷並安撫情緒，隨即通報同仁協助，順利尋獲鄭女並通知家屬接回，家屬對警方熱心協助深表感激。

枋寮警分局建興派出所於日前接獲通報，46 歲鄭姓婦人因與家人發生爭執，負氣駕車離家後音訊全無，家屬心急如焚，報警緊急協尋。



建興派出所警員陳昭穎於勤餘時段行經枋山鄉加祿路段時，眼尖發現一輛與通報特徵相符的自小客車停放於路旁。陳員比對車輛顏色及外觀特徵，確認無誤後主動上前關心，並耐心安撫鄭女情緒，隨即通報副所長陳孝信及警員連子華、徐志賢到場協助。由於鄭女情緒低落，員警以同理心，耐心傾聽其心聲及適時給予關懷與鼓勵，勸導其以理性方式與家人溝通。員警將鄭女帶返派出所完成撤尋程序，主動聯繫家屬前來接回。家屬對於員警在勤餘時段仍積極協尋，順利尋獲失聯家人，相當感激。



枋寮分局長盧恒隆表示，整起協尋過程反應迅速，展現警察高度的責任感與執勤敏感度。警方秉持同理心與關懷民眾的服務精神，持續落實失蹤人口協尋機制，充分展現警察「溫馨、關懷、為民服務」的核心價值。