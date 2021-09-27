　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭「集體中招」關鍵

記者許宥孺／高雄報導

近日澎湖有許多民眾反應，皮膚出現紅疹且奇癢難耐，導致皮膚科出現看診人潮。有皮膚科醫師看過患部照片後表示，紅疹多發於皮膚易裸露部位，應是植物性、昆蟲性皮膚炎，並非傳染性疾病。

▲▼ 澎湖怪病 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲近日澎湖皮膚科出現看診潮，患者均主訴長紅疹、奇癢難奈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮綜合醫院皮膚科主任劉昭宏。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阮綜合醫院皮膚科主任劉昭宏。（圖／記者許宥孺攝）

阮綜合皮膚科主任劉昭宏表示，檢視民眾的患部，看起來像是毛毛蟲、花粉或植物造成空氣飄散，造成接觸過敏、濕疹；研判是近日澎湖當地季風飄散，造成過敏物質在空氣瀰漫造成的過敏反應。

劉昭宏表示，仔細看照片，患部都是一顆、一顆，和毛囊相關，也非全身性，因此可以判斷是從皮膚吸收較多，較像植物性或昆蟲性皮膚炎。非傳染性疾病，應屬感染性疾病，不過詳細原因還是要經過試驗才知道。

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

皮膚科醫師柯適中認為，應是近日毛毛蟲繁殖，風吹的方向，將毛毛蟲身上的剛毛吹到裸露的皮膚上，因此，可見紅疹多發生在手部四肢和頸部，較長曝露的地方，患者可留意最近是否去過花園、果園或公園，建議患者出現症狀，盡速到院看診，吃藥、擦藥就可舒。

▲▼ 澎湖怪病 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 醫師發現，患部多為四肢、頸部，研判是毛毛蟲的剛毛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 澎湖怪病 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣政府衛生局27日表示，經與皮膚科醫師討論，初步評估非傳染性疾病，較可能為接觸到過敏物質導致的皮膚炎。

衛生局呼籲，盡量不要去樹林或是郊外活動，需外出時穿著長袖衣物，減少身體暴露，以避免接觸過敏原，回家後清潔身體並換下衣物；倘若有紅疹或搔癢症狀，請盡速就醫並避免抓傷皮膚，以免造成感染。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
台中爸帶兒燒炭輕生！4歲男童死亡　父喝農藥急救中
免健保卡「1招盜綁」5倍券　她氣炸：怎那麼多漏洞
老牌電梯大廠永大將下市！　晚間8點半說明
唐綺陽「瀏海全掀＋素顏」　真面目罕曝光
深田恭子消失4個月首現身　暴瘦「手臂冒血管」
前男友秀打碼照：又屠龍　她截圖上Dcard「有女友又約炮」慘
澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭「集體中招」關鍵
網紅斷食5天「狂吐＋胃痛到醒」：有危險

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北OL提前4個月請婚假　才發完喜帖「慘收資遣通知」

南投縣獲5千劑AZ　「基層教職+觀光旅宿」人員專案接種

癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭「集體中招」關鍵

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病　疾管署揭調查方向

她看電影「憋不住」頻跑廁所！就醫檢查驚覺「子宮長東西」

【英語多益通】《尚氣》開紅盤創下「票房」紀錄　英文怎麼說？

滑男友IG一整排「全是爆乳妹」受衝擊！　D奶女友自卑：想去隆乳

下班通勤注意！午後雷雨來襲　1縣市大雨特報

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

男違停「未戴口罩抽菸」被攔查！　嗆警：不要碰我...被噴辣椒水壓制

新北OL提前4個月請婚假　才發完喜帖「慘收資遣通知」

南投縣獲5千劑AZ　「基層教職+觀光旅宿」人員專案接種

癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭「集體中招」關鍵

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病　疾管署揭調查方向

她看電影「憋不住」頻跑廁所！就醫檢查驚覺「子宮長東西」

【英語多益通】《尚氣》開紅盤創下「票房」紀錄　英文怎麼說？

滑男友IG一整排「全是爆乳妹」受衝擊！　D奶女友自卑：想去隆乳

下班通勤注意！午後雷雨來襲　1縣市大雨特報

人夫認證安太座神器！換iPhone 13「老婆也跟著更新」：睡衣都變了

新北OL提前4個月請婚假　才發完喜帖「慘收資遣通知」

《與惡》「同志天菜」成紅牌按摩師　勾引處男讓對方超上癮

制定基金禁止投資「中國軍工業」？　金管會3點回應！

「中央幾項防疫細則有點模糊」　黃珊珊：戴手套打麻將聽起來怪怪的

快訊／台中爸帶兒燒炭！4歲男童「明顯死亡」　父喝農藥急救中

10位男星古裝比時裝更帥更霸氣　陳曉、肖戰大寫「仙氣」在臉上

不只火燒心！胃食道逆流「8大非典型症狀」　一週超過2天小心了

朱立倫下周二就任國民黨主席　周三親自主持中常會

台南校園BNT疫苗接種南藝大高中部　180學生接種141人

教授雙眼灼傷畫面曝！麵店服務生測額溫誤噴酒精　嚇傻呆站

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

快訊／KTV可以去了！要戴口罩唱歌

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

iPhone歷年價格曝！「這款價格最盤」網全傻了

澎湖怪病！民眾皮膚紅腫奇癢無比　衛生局介入調查

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」

開放KTV！2張圖看4大類場所鬆綁　八大持續關閉

網路瘋收購五倍券　達人曝內幕

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

女大生嗆爸媽拒付學費　律師10點酸爆

「麻將同桌要隔板」怎麼打？　陳時中笑了

更多熱門

相關新聞

免健保卡「1招盜綁」5倍券！嘉義女氣炸：怎那麼多漏洞

免健保卡「1招盜綁」5倍券！嘉義女氣炸：怎那麼多漏洞

嘉義一名王姓女子成為全台首例五倍券被冒用盜綁的案例。王女26日到超商想預定只本五倍券時，卻接連跳出「已數位綁定」等通知，讓她急得PO文求助並報警，懷疑是前男友冒用她的個資，雖警方已受理追查，但她仍質疑系統有漏洞。

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

影／色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她

影／色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她

顏寬恒酸陳柏惟：母語不是拿來炫耀的工具

顏寬恒酸陳柏惟：母語不是拿來炫耀的工具

關鍵字：

澎湖紅疹毛毛蟲阮綜合醫院皮膚科劉昭宏柯適中皮膚科柯適中影音

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

Sandy吳姍儒認「是的要結婚了」　吳宗憲：晴天霹靂！

更多

最夯影音

更多
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面