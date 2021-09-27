癢爆了！澎湖鄉親皮膚炸紅疹　名醫揭「集體中招」關鍵

記者許宥孺／高雄報導

近日澎湖有許多民眾反應，皮膚出現紅疹且奇癢難耐，導致皮膚科出現看診人潮。有皮膚科醫師看過患部照片後表示，紅疹多發於皮膚易裸露部位，應是植物性、昆蟲性皮膚炎，並非傳染性疾病。

▲近日澎湖皮膚科出現看診潮，患者均主訴長紅疹、奇癢難奈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮綜合醫院皮膚科主任劉昭宏。（圖／記者許宥孺攝）

阮綜合皮膚科主任劉昭宏表示，檢視民眾的患部，看起來像是毛毛蟲、花粉或植物造成空氣飄散，造成接觸過敏、濕疹；研判是近日澎湖當地季風飄散，造成過敏物質在空氣瀰漫造成的過敏反應。

劉昭宏表示，仔細看照片，患部都是一顆、一顆，和毛囊相關，也非全身性，因此可以判斷是從皮膚吸收較多，較像植物性或昆蟲性皮膚炎。非傳染性疾病，應屬感染性疾病，不過詳細原因還是要經過試驗才知道。

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

皮膚科醫師柯適中認為，應是近日毛毛蟲繁殖，風吹的方向，將毛毛蟲身上的剛毛吹到裸露的皮膚上，因此，可見紅疹多發生在手部四肢和頸部，較長曝露的地方，患者可留意最近是否去過花園、果園或公園，建議患者出現症狀，盡速到院看診，吃藥、擦藥就可舒。

▲▼ 醫師發現，患部多為四肢、頸部，研判是毛毛蟲的剛毛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣政府衛生局27日表示，經與皮膚科醫師討論，初步評估非傳染性疾病，較可能為接觸到過敏物質導致的皮膚炎。

衛生局呼籲，盡量不要去樹林或是郊外活動，需外出時穿著長袖衣物，減少身體暴露，以避免接觸過敏原，回家後清潔身體並換下衣物；倘若有紅疹或搔癢症狀，請盡速就醫並避免抓傷皮膚，以免造成感染。