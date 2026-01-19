推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

▲上緯集團連續三年榮獲幸福企業金獎。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

1111人力銀行票選「幸福企業」結果日前揭曉，上緯集團因提供具市場競爭力的薪資水準、訂定完善的獎酬與福利制度，包括2023 年啟動的「三年三億元」長期激勵獎酬制度等，連續三年獲得金獎。

上緯投控總經理蔡孝德於1月9日代表接受1111人力銀行表揚，業者表示，除固定薪資、三節禮金、年終獎金，該公司更設有多元激勵獎金，包括月工作績效獎金、業績獎金、研發獎金、績效獎金等，「三年三億元」激勵獎酬更讓員工在推廣產品時能收穫成就與回饋，2024年度超過75人次獲獎，合計獎金最高可達1120 萬元，獎勵機制也成為在校園徵才時最吸引人的活廣告招牌，並依職級補助高階健檢，最高額度達2萬2500元。

上緯指出，該公司亦採彈性上班制度與異地辦公機制，讓員工在寒暑假能安心接送孩子、安排家庭生活，另提供生日禮金、生育賀禮、新居落成禮金、婚喪喜慶補助與急難救助，暖心陪伴員工人生的每一個重要時刻。

上緯每年另舉辦員工座談會，讓員工能直接向董事長蔡朝陽分享建議與心聲，也能直接獲得老闆的回應，並有多項貼近需求的福利制度，如免費電動車充電、中秋餐車、國慶煙火開放等，用實際行動打造共享成長的幸福職場。