日本宣布3疫苗入境隔離少4天　游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

▲台北市議員游淑慧。（資料圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者袁茵／台北報導

日本27日宣布，10月1日起只要符合完成疫苗接種條件者，居家隔離期間可從14日縮短至10日，第10天篩檢呈現陰性即可解除隔離，目前已知放寬邊境防疫措施對象為BNT、莫德納及AZ疫苗且持有接種證明的入境者。對此，台北市議員游淑慧表示，相信政府、施打高端疫苗的數十萬、數百萬接種高端民眾該怎麼辦？

游淑慧表示，自己日前針對美國11日實施接種疫苗入境一事時，預言「未來陸續會有其他國家跟進類似政策！」結果現在美國、日本都宣布實施了，且日本更明確宣布，認可的疫苗種類為BNT、莫德納和AZ等疫苗，「沒有高端。」

「沒打完兩劑的民眾怎麼辦？打高端的怎麼辦？」游淑慧說，猜猜看衛福部長陳時中這次的反應會是什麼？一是「混淆視聽」，認為日本是規範其他國家，不是針對台灣；二是「逃避現實」，說還在密切注意與溝通；三是「無賴卸責」，世界上不是只有美國跟日本；四是「講風涼話」，覺得打高端才多隔離幾天而已，還是能去。

游淑慧質疑，陳時中與外交部長吳釗燮，其實日本此政策訊息於9月5日釋放，但這段期間政府與駐日代表處做了什麼努力？面對相信政府、施打高端的數十萬與數百萬民眾，未來的國際認可該怎麼辦？「這是政府的首要工作，別打後不理。」