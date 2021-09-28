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社會 社會焦點 保障人權

尾隨女孩進大樓！怪男甩腳嗆「報警啊」　警撂一句話派便衣盯梢

記者許宥孺／高雄報導

有網友於臉書社團「小一聯盟」PO出一段監視器影片，一名女學生由母親送抵補習班大樓後，準備按電梯，一名可疑男子疑似尾隨女學生進大樓，所幸女學生母親機警，大叫女學生名字，化解危機。警方獲報處理，發現男子查無不法，後續派警力埋伏、加強巡查，也未再發生類似情事。

▲▼色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲女學生(左)下車後，白衣男子(右)一路尾隨進入大樓。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲▼色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲女學生(左)聽到媽媽呼喚，轉身走出大樓回到車上。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

監視器畫面清楚錄下，事發當時女學生從母親車上下車後，便步行進入大樓，準備按電梯上樓至補習班，但同時間一名身穿白衣的可疑男子一路尾隨女學生進到大樓。所幸，女學生母親機警地呼喊等待電梯的女兒，女學生才轉身走出大樓，並未發生任何事，同時女學生母親也打電話到補習班，請老師下樓帶孩子到教室。

▲▼色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲▼白衣男子完成實聯制登記，卻遲遲不上樓，似乎在等女學生。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲▼色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

不過這段時間，白衣男子走進大樓後，作勢先量體溫、填寫資料，但見到女學生走出大樓外，他竟待在一樓四處張望，也不上樓，結果後來眼見女學生暫時不會出現，才搭電梯上了10樓，不過詭異的是，他卻走樓梯下樓，行徑相當可疑。

▲▼色狼盯上女學生一路尾隨！母1舉動救了她。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

▲補習班班主任下樓了解狀況，白衣男甩腳回嗆「報警啊」。（圖／翻攝自Facebook／「小一聯盟」）

補習班班主任接獲通知後，認為白衣男子可能會有不軌行為，因此不可能放男子離開，再加上該大樓算是辦公大樓，人員控管有點困難，便質問對方「你剛在幹嘛？」想說要嚇唬對方，結果男子一邊甩腳，一邊竟回嗆「不然報警啊」，因此他最後真的報警了。

苓雅分局表示，8月13日下午2點多接獲報案，表示在光華一路一棟商辦大樓有民眾糾紛，2名制服員警趕抵現場，現場一名男子表示，要搭乘電梯到10樓佛堂，經向櫃台保全確認，男子確實表達要到佛堂禮佛。

考量商辦大樓有補習班，員警仍對這名白衣男子查驗身分，發現不是通緝犯，身上也沒有違規物品，包括大樓實聯制資料也沒有登載不實，但因男子言行舉止怪異，因此警告他：「沒事不要在這裡逗留！」

待男子離去後，警方改派便衣警察埋伏，觀察這名男子是否折返，或又到附近大樓做出類似舉動，所幸這些狀況都沒發生，之後警方也在補習班上、下課時間，派便衣警員和制服警力埋伏、加強巡查，再也沒接過類似報案。

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