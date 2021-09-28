獨／22歲高雄女「一槍」穿胸亡　2遺書內容曝！手機解碼槍枝來源

▲高雄市一名22歲林姓女子開槍自殺，警方追查槍枝來源 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區發生一名林姓女子開2槍自殺身亡，其中一槍從前胸貫穿後背，不過女子才22歲，槍枝、擊發2顆以及遺留的13顆子彈的來源卻成了謎，警方對死者周邊親友進行清查，初步掌握他們沒有相關背景，現在唯一的線索就剩下手機，已經將死者的手機送往科偵隊協助解碼。

林姓女子27日下午4點多在自家開槍身亡，當時姊姊跟姊夫在睡覺，突然聽到一聲巨響之後，衝到妹妹房間就目睹慘劇，立刻通報119，救護人員抵達後通知警方，整件事情才曝光，林女送醫後不治。現場遺留2封遺書，以及改造手槍1把，另外2顆擊發的子彈殼和13發子彈。

遺書一封留給親密女性友人，單純表示抱歉之外，也說明自己投資虛擬貨幣損失超過200萬，另外一封給姊姊，對於自己的債務就沒有多說，而且謝謝姊姊從小的疼愛。文字當中還出現了「注音文」，遺書的文字都沒有超過一百個字，相當的簡短。

▲高雄市一名22歲林姓女子開槍自殺，警方追查槍枝來源 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林姓女子的槍枝究竟是從哪裡來的，成了警方追查的重點之一。警方詢問林女的親密友人跟姊姊，雙方說法多處兜不攏，姊姊雖然跟妹妹同住，但對她平常的生活卻不甚了解，只說過去曾經從事網拍工作，目前似乎待業當中，雙方都表示對槍枝來源並不知情。

警方清查林女周邊親友背景，也沒有相關可以取得槍枝的來源，這把槍到底從何而來？警方認為手機通訊成了僅存的線索，不過因為林女的手機是近期的iPhone，解碼並不容易，已經將手機送往了科偵隊進行解碼，要透過裡頭的通訊紀錄來追查槍枝來源。

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