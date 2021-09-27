梅克爾16年總理生涯將結束！　每月「退休養老金」曝光

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梅克爾16年總理生涯將結束！每月養老金49萬「退休規劃曝光」

▲▼ 德國總理梅克爾在位16年即將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理梅克爾在位16年即將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

德國26日舉行國會大選，執政長達16年的總理梅克爾（Angela Merkel）已表態不連任，她所屬的保守派基民盟/基社盟（CDU-CSU）也以1.6%的些微落差，敗給左翼在野黨「社會民主黨」。據了解，梅克爾未來退休後每月可領到約1萬5000歐元（約新台幣49萬元）的養老金，外界也相當好奇她會如何規劃自己的退休生活。

梅克爾所屬的基督教民主黨在2018年10月的地方選舉受到挫敗後，她就宣布目前的第4任總理任期將是她的「最後一任」，這也代表著她執政16年的時代即將結束。根據外媒報導，德國選舉委員會27日宣布，社民黨在本屆大選獲得25.7%選票，以1.6%的差距險勝基民盟，未來須組成聯合政府，不過，在新政府成立前，梅克爾將繼續擔任看守總理。

▲▼ 德國大選／社民黨支持者高舉旗幟。（圖／路透）

▲德國社民黨支持者高舉旗幟。（圖／路透，下同）

根據《德國之聲》報導，梅克爾的興趣是閱讀、煮馬鈴薯湯、烤梅子蛋糕。她曾表示，過去16年她幾乎不曾有時間思考自己真正的興趣為何，未來卸任後會認真思考這個問題，雖然必須意識到以前的任務現在要由其他人接手，可能會有些失落感，但同時她也終於能好好休息一段時間，「我想，這會讓我非常喜歡」。

報導指出，梅克爾退休後每月的養老金約為1萬5千歐元，還能有個人保鏢和附司機的公家汽車，直到終老，聯邦議會內還會為她保留一個辦公室，內設辦公室主任、2名秘書和一名撰稿人。另外，以她2萬5千歐元（約台幣81萬元）的月薪計算，她卸任後還能繼續領取3個月的工資，之後則有原薪一半的過渡津貼，最長可領21個月。

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

梅克爾在1990年當選國會議員後，被柯爾提拔為婦女青年部部長，2000年當選基督教民主聯盟（CDU）黨魁，並於2005年出任總理。期間，她歷經黨內政治獻金違法醜聞，砲口對準當年提拔她的柯爾，投書媒體《柯爾傷害了黨》，以沉穩、不失凌厲的步伐接管政黨，成為德國第一位女性領導人。

法新社引述分析人士說法指出，歐盟到現在能保持團結，梅克爾功不可沒。如今隨著梅克爾即將卸任，歐盟面臨一系列挑戰，包括新冠疫情過後的經濟復甦、氣候變遷，以及重新定位歐洲在美中之間的地緣政治角色。

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