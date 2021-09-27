梅克爾政黨得票率史上最低！穩坐31年選區變天　敗給27歲新秀

▲ 27歲的卡索茨基拿下梅克爾家鄉所在的選區。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國26日舉行國會大選，執政長達16年的總理梅克爾（Angela Merkel）已表態不連任，她所屬的保守派基民盟/基社盟（CDU-CSU）得票率創下歷史新低，更丟了自己穩坐31年的國會議員選區，敗給中間偏左派社會民主黨（SPD）年僅27歲的政治新秀。

《德新社》報導，基民盟在德國東北部梅克倫堡-西波美拉尼亞邦（Mecklenburg-Vorpommern）慘敗，聯邦議院第15選區（Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I）變天，由社民黨27歲候選人卡索茨基（Anna Kassautzki）以24.3%得票率拿下，基民盟在該選區的33歲候選人岡瑟（Georg Günther）最終以20.4%得票率落敗。

該選區為梅克爾家鄉所在地，她從1990年蟬聯國會議員至今。這是基民盟31年來首度在此吞敗，相較上屆大選44%的得票率，失去23.6%支持。社民黨支持率則較2017年提升12.7個百分點，卡索茨基表示，她對結果感到無比榮幸。

根據《紐約時報》及《法新社》，德國選舉委員會27日宣布，社民黨在本屆大選獲得25.7%選票，以1.6%的差距險勝基民盟。基民盟得票率為24.1%，創下歷史新低。綠黨（Green）以14.8%得票率位居第三，接著是自由民主黨（FDP）的11.5%。極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany）得票率10.3%，排名第五。

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