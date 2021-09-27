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德大選出口民調得票率緊張　梅克爾所屬政黨可能落馬

▲▼德國總理梅克爾。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾所屬的基民黨，與基社黨組成的聯盟繼續執政有困難。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國今年國會大選相當重要，決定全國是否繼續由現任總理梅克爾（Angela Merkel）帶領的基民／基社聯盟執政，或者必須交棒給勁敵社民黨。目前出口民調顯示基民／基社聯盟和社民黨得票率相當，都在25％，持續執政的機會可能有困難，但梅克爾的接班人拉謝特（Armin Laschet）有信心，將會領導下屆政府。

德國第一電視台（ARD）於投開票所關閉後公布的出口民調顯示，中間保守政黨基民／基社聯盟（CDU/CSU）與中間偏左的社會民主黨（SPD），得票率都在25％，其次是綠黨15％、自由民主黨（FDP）11%、德國另類選擇黨（AfD）11%和左派黨（Die Linke）5%。

根據當前出口民調，為取得國會過半席次，德國未來會有3種聯合政府組合，像是由社民黨主導的「紅綠燈聯盟」，基民／基社聯盟主導的「牙買加國旗聯盟」，以及基民／基社聯盟和社民黨共同組成的大聯合政府。

紅綠燈聯盟由社民黨、綠黨和自民黨組成，三黨顏色依序為紅色、綠色和黃色，若組成後將由社民黨蕭茲（Olaf Scholz）出任總理；牙買加國旗的顏色是黃、綠、黑三色，分別代表自民黨、綠黨和基民／基社聯盟，組成將由基民／基社聯盟的拉謝特出任總理。

相較於2017年大選時，得票率超過30％的基民／基社聯盟，這回流失選票令基民黨秘書長齊米艾克（Paul Ziemiak）感到失望；崛起的社民黨，秘書長克林拜耳（Lars Klingbeil）則表示該黨對於執政很有信心；拉謝特向支持者喊話，現在就斷定選舉結果還太早。

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