德大選開始投票！梅克爾執政16年將卸任　年輕人「只知道這個總理」





▲德國國會大選26日登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國國會大選26日現正登場，選民陸續現身各大投票所，這也代表著現任總理梅克爾（Angela Merkel）執政16年的時代即將結束。然而依據選前民調，中間偏左社會民主黨（SPD）以25%微幅領先梅克爾所屬基民盟/基社盟（CDU-CSU）的23%，競爭相當激烈。

綜合路透社等外媒報導，德國各地投票所已於當地26日上午8時（台灣26日下午2時）開放投票，預定在當地下午6時（台灣26日午夜12時）結束。此次有6040萬名選民符合投票資格，其中3120萬人為女性，2920萬人為男性。

預估在當地下午6時投票所關閉後，出口民調就會出爐，但官方結果之後才會正式公布。此外，受到疫情影響，本屆選舉有大量郵寄投票，這可能讓計票作業所需時間比往年更長。

▲德國總理梅克爾執政16年，即將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

選前民調顯示，如今各黨的支持率均未超過3成，中間偏左社會民主黨（SPD）支持度為25%微服領先，梅克爾所屬基民盟/基社盟（CDU-CSU）的23%，競爭相當激烈。文中提到，由於沒有政黨可能獲得多數席位，預計新任總理將在聯合政府談判後選出。

梅克爾執政長達16年，帶領德國成為歐洲經濟支柱，提升全球影響力，不但是德國第一位女性領導人，也是第一位不尋求連任的現任總理。

Euronews形容，面對她的卸任，如今的年輕世代只認識梅克爾一位總理。剛高中畢業的文塞爾（Emil Wensel）表示，梅克爾是位可靠的國家領導者，有能力應付各式各樣的危機；另有人提到，她在2015年開放國境接納難民所喊出的「我們辦得到」（We can do it）口號，深植人心。

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