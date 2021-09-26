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中興青少棒以黑馬之姿奪金龍盃銀牌　南投副縣長鼓勵立德盃更上層樓

▲中興國中棒球隊勇奪金龍盃銀牌，將再戰立德盃青少棒全國大賽。（圖／南投縣政府提供）

▲中興國中棒球隊勇奪金龍盃銀牌，將再戰立德盃青少棒全國大賽（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投中興國中棒球隊日前參加金龍盃全國青少棒錦標賽，在全體將士用命下大爆冷門殺進金牌戰，最後仍奪下睽違長達10年的全國大賽亞軍，目前繼續征戰立德盃青少棒全國大賽；教練團指出，雖然沒能獲得金牌，但成績已比原本預期的8強好出許多，只要繼續努力一定有機會再進步。

南投副縣長陳正昇24日偕縣體育會總幹事洪銘惠、縣棒球委員會新任主委縣議員洪明科助理洪語生、縣議員張嘉哲，前往中興國中祝賀、致贈加菜金及設備補助金的鼓勵大紅包，並接受隊長林至宏、副隊長田仕雍代表獻上金龍盃亞軍獎座；陳正昇也為每位選手披掛銀牌獎章、授旗，並鼓勵選手們目標鎖定立德盃金牌，為南投縣再爭光。

▲中興國中棒球隊勇奪金龍盃銀牌，將再戰立德盃青少棒全國大賽。（圖／南投縣政府提供）

教練增鈺傑指出，這次金龍盃本來的預設目標是進入八強，結果小選手表現沈穩及積極求勝的意志，成為勇闖金牌戰的大黑馬；由於賽程緊湊，對選手尤其是投手體力是一大考驗，最後冠軍戰在幾次拉鋸後，以5比8落敗，但選手們堪稱雖敗猶榮，選手和教練團都不會氣餒，因為未來比賽是一場接一場，只要努力，一定有機會再進步。

陳正昇指出，中興國中棒球隊在金龍盃的表現堪稱越挫越勇，最後面對強勁對手桃園市仁和國中也毫無懼色，展現了最佳的運動員精神，很感謝學校師長、教練及縣體育會、棒球委員會長期的支持與協助，已在南投縣建立了少棒、青少棒、青棒完整的三級棒球培訓體系，棒球選手訓練辛苦，還能努力課後輔導趕上基本學科的學習進度，這是最令人感佩的。
 

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