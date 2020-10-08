偏鄉少棒隊「第一次來台中」　店家端免費炒飯！孩子一暖舉秒炸淚

▲孩子們吃得津津有味！（圖／翻攝大蘋果小太陽活力平台創辦人陳圓圓）



記者劉維榛／綜合報導

「2020年金龍盃全國青棒菁英賽」正在台中萬壽棒球場開打，特別的是，來自台東與南投的偏鄉少棒隊，幾乎所有的孩子是第一次走出家鄉。店家得知後，霸氣端出熱騰騰好料，要讓孩子溫飽一頓，而孩子吃飽後，不僅自動收拾餐具，還圍圈唱起報戰功歌，接著各個靦腆彎腰致謝，感動一幕讓人炸淚。

這次金龍盃從5日一路開打到11日，其中來自台東與南投的少棒隊，包括卑南國小、紅葉國小、長濱國小、仁愛鄉、中正國小、桃園中平國小，大蘋果小太陽活力平台創辦人陳圓圓暖心表示，看著小男孩們首次來到台中，炒飯超人店家二話不說，要招待冠軍炒飯給他們吃，「每一份的炒飯，都有大廚們帶給孩子們鼓勵及滿滿的愛，滿足小朋友的小肚肚。」

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看著孩子們把每一粒飯吃的嗑光，陳圓圓不捨表示，因偏鄉學校經費不足，且資源匱乏，為了幫孩子圓棒球夢，因此長期號召熱心民眾與店家，透過暖能量放送，也順利獲取保久乳、食物、點心等物資，讓孩子們吃得營養。

陳圓圓透露，棒球隊就像孩子第二個家，有的因父母長時間在外賺錢，有的則來自單親或隔代教養，少了父母的關愛，讓他們更渴望透過棒球「扭轉人生」，希望能被世界看到他們的努力。

▲孩子熱血唱報戰功歌！（圖／翻攝大蘋果小太陽活力平台創辦人陳圓圓）



暖心的是，孩子們在炒飯店吃飽喝足後，紛紛起身主動收拾餐具，並整齊擺放桌子，接著一群人圍起圓圈，興奮唱起報戰功歌，還禮貌向大廚致謝，影片曝光後，逼哭底下網友「可愛的孩子們」、「溫暖可愛，相信孩子們吃到的不只是炒飯，而是滿滿的鼓勵和暖心，願每個孩子在打球的路上都順利平安，成為棒球超人」、「感謝有您，讓孩子們能夠吃到美味的料理」。

▼孩子鞠躬道謝超催淚！（圖／翻攝大蘋果小太陽活力平台創辦人陳圓圓）

