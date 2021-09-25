分析／朱立倫狂奪8.5萬票　勝選黨主席3大原因曝光

▲朱立倫日前赴立法院拜訪黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票16時截止，各投開票所開始進行開票。根據最新結果，朱立倫狂奪超過8萬票勝選，他19時30分赴黨中央發表談話，他表示，今天晚上是民進黨要擔心的時刻，因為要面對的是滿戰力的國民黨，戰鬥藍、必勝藍來了。

根據國民黨中央統計，朱立倫以8萬5163票當選新任當主席，張亞中6萬631票，江啟臣3萬5093票，卓伯源5133票，投票率50.71％。

藍營人士分析朱立倫勝選3大原因，首先，基層黨員擔心張亞中若當選，國民黨未來將走向極端，在「亡黨感」瀰漫的情況下，激出投票率，將手中選票灌給朱立倫。尤其5名藍營地方首長和29名立委站出來挺朱，無非就是希望國民黨穩住中道力量。

第二，江啟臣在今年2月宣布競選連任，原本民調維持在高檔，但5月我國本土疫情大爆發後，民眾對於蔡政府不滿的情緒，並未轉換成對國民黨的支持度，這些「自主黨員」對江啟臣失望，又投不下去張亞中，朱立倫也因而得利。

第三，朱立倫在選前一週，不但公開自曝與高雄前市長韓國瑜通話，韓市府3位副市長陳雄文、李四川及葉匡時更表態支持朱立倫。雖然韓國瑜本人並未公開支持朱立倫，但朱已吸納不少韓家軍，也間接攻進張亞中大本營「黃復興黨部」票倉。

此次國民黨主席選舉海外黨員1萬1452人，國內具有投票權的黨員有37萬711人共同投票選出，預計10月30日於全代會上進行新舊主席交接。

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