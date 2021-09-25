PTT鄉民分析「朱立倫當選黨主席」：對民進黨來說最差結局

▲國民黨主席選舉朱立倫擊敗張亞中勝出，PTT鄉民認為這是對民進黨最差的結局。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨主席選舉朱立倫率先突破8萬票門檻，篤定當選國民黨主席，對此有PTT鄉民發文分析指出，如果是張亞中當選，民進黨大概還可以期待至少有4年好日子可過，現在朱立倫當選，對於民進黨而言這是最差的結局。

原PO在PTT政黑板（HatePolitics）發文指出，現在看來這個結果，經過理性思考過後，對DPP來說的是最差的結局，因為國民黨統派從此以後沒有影響力，在此以前每任黨主席路線都在討好「黃復興」，這次選舉可說是證明了，不想被黃復興綁架才是國民黨現在的聲音。

原PO 進一步分析，國民黨青壯派正式接班，這邊的青壯派不是誰當主席或誰當候選人，而是黨內黨員結構青壯派淘汰黃復興跟眷村了，「我會長大、你會老」，這是過往本土幫在看待外省幫時的看法，而這件事情已經率先在國民黨內發生。

▲原PO認為張亞中當選黨主席，對民進黨來說還有4年的好日子可過。（圖／記者屠惠剛攝）



原PO認為，對民進黨來說 如果張亞中當選，最少還有4年好日子可以過，但朱立倫當選的話，對DPP來說最好的結果就是，朱立倫自己繼續走回軟爛92共識路線，最差的結果就是朱立倫有決心改變國民黨，帶國民黨變成「本土的國民黨」。

網友在推文中回應表示，「期待國民黨的正常化」、「想看朱立倫怎麼面對反萊豬公投」、「2024我猜朱立倫了，黨主席可以操作的空間很大」、「深藍負氣不投票，中央選舉國民黨根本沒搞頭」、「朱立倫明明也是統派，他這次統派言論沒有比較少，只是跟亞中比起來一個急統一個緩統」、「深藍還真的會不投票啊，開381你相信深藍有投？」

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