洪孟楷感謝江啟臣革新國民黨　對新主席朱立倫拋3大期許

▲洪孟楷 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席江啟臣25日連任失敗，由候選人、前黨主席朱立倫重掌黨魁。對此，國民黨立委洪孟楷晚間在臉書表示，感謝江啟臣、期待朱立倫；國民黨強、永遠與民意站在一起，贏回信賴。

洪孟楷表示，感謝江啟臣在去年大選後勇於承擔的出馬，一年多的時間給黨許多革新改變。卸下重擔但不減重責，相信未來在立院仍要為每個民生議題並肩作戰。對於朱立倫上任，他有更深期許，永遠和民意站在一起，帶領黨贏回台灣人民對我們的信賴。

對於新任黨主席，洪孟楷有三個期待，就是要帶領國民黨堅強、團結、向前。他進一步指出：

一、堅強：堅強黨內各單位的戰力，尤其加強論述、宣傳、組織的選舉攻防；看到綠營1450、側翼的無所不在，甚至本次主席選舉也有操作的痕跡，唯有自己也強大，才能一較高下。

二、團結:團結不是口號、是行動。團結所有在野力量，對內整合黨中央、縣市長、國民黨團及各級民代戰力，讓三位一體砲火一致；對外則廣納所有對於執政黨不滿的監督力量，在大在野黨的責任，就是忠誠的把國人的心聲表達。

三、向前：不能再耽擱了！動手做、大步向前！訂出2022、2024等本屆四年內工作期程及方向，並且每月研考進度，規劃出勝利方程式，帶領黨一步步邁向目標。

「以上三點相信是全體黨員及國人期待所見到的新任朱立倫主席的作為。」洪孟楷也表示，這次主席選舉，更讓外界看到黨內民主的成熟，肯定候選人卓伯源、張亞中的參與，尤其張的論述鏗鏘有力，所有力量都要整合，才會是最強藍軍。

洪孟楷最後強調，「國民黨強、中華民國才會更好！我們永遠與民意站在一起、迎向藍天、贏回信賴！」