朱立倫、張亞中「差距在誤差範圍」　投票率成勝敗關鍵

▲朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日舉行，37萬黨員將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席。黨主席選舉白熱化，近期態勢已演變為「朱張拉鋸」，根據選一份流出的「封關數據」，雙方支持度僅在誤差範圍內。

一名有操盤經驗的黨務人士證實，目前態勢就是「朱立倫、張亞中誤差範圍非常小」，北台灣尤其雙北地區，選情仍相當吃力，明日決戰點就在於投票率，若能拉高自主黨員與組織票源，朱立倫選情才樂觀。

地方計票系統表示，目前朱立倫、張亞中捉對廝殺，差距在誤差範圍內。輔選人士表示，最近在地方拜票，的確感受到基層的焦慮，基層黨員很擔心國民黨未來走向極端，把接下來的選舉拖垮，路線極端的國民黨並不會成為候選人的助力，反而成包袱。

地方基層黨務人士也表示，現在選情已經緊繃到極致，成為激情感性與理性務實的兩股洪流對決。以往相對溫和理性的務實派黨員現在普遍焦慮，也罕見的在地方積極動起來，由此可以看得出來，現在在基層，差距比普遍想像中的還小。

眼看選情相當吃緊，朱立倫今上午發出告急信，向黨員喊話國民黨要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空、不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。並提到不管是民進黨的台獨主張，或者是過於偏激的兩岸政策，「對於中華民國都是傷害，我們不能坐視也不會坐視。」