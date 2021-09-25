快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票16時截止，各投開票所開始進行開票。根據最新結果，朱立倫狂奪8萬票勝選，他19時30分赴黨中央發表談話，他表示，今天晚上是民進黨要擔心的時刻，因為要面對的是滿戰力的國民黨，戰鬥藍、必勝藍來了！

朱立倫表示，他帶著誠惶誠恐心情，跟所有國民黨同志一起出發、努力，要感謝這一次在黨內選舉過程中，每一位辛苦的工作人員，讓選舉辦得非常順利，更感謝願意站出來投票的黨內的同志，大家都是出來捍衛中華民國。

朱立倫說，要團結全黨每一位同志，不管支持對象是誰，都是支持國民黨的候選人，大家團結在一起，不但同志要團結，還要號召打拚，也已經分別致電張亞中、卓伯源、還有過去17個月最辛苦為黨付出的黨主席江啟臣。

「今天晚上是民進黨要開始擔心的時刻，今天開始我們會是一個空前團結的國民黨，會是充滿戰鬥力的國民黨！」朱立倫表示，我們是團結、充滿戰鬥力 是戰鬥藍，追求必勝藍，未來每一場不管罷免案、公投案、選舉，我們都不會放棄作為公民的權利，會團結起來對抗囂張的民進黨。

朱立倫指出，民進黨或許今天還想來對國民黨選舉見縫插針，「我提醒，不必了，我們很快的全黨就會團結再一起，共同對抗民進黨，代表台灣人民讓國民黨強起來，打敗民進黨」。

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