　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」

▲▼國民黨主席選舉開票,朱立倫當選新任國民黨黨主席,晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票16時截止，各投開票所開始進行開票。根據最新結果，朱立倫狂奪8萬票勝選，他19時30分赴黨中央發表談話，他表示，今天晚上是民進黨要擔心的時刻，因為要面對的是滿戰力的國民黨，戰鬥藍、必勝藍來了！

朱立倫表示，他帶著誠惶誠恐心情，跟所有國民黨同志一起出發、努力，要感謝這一次在黨內選舉過程中，每一位辛苦的工作人員，讓選舉辦得非常順利，更感謝願意站出來投票的黨內的同志，大家都是出來捍衛中華民國。

朱立倫說，要團結全黨每一位同志，不管支持對象是誰，都是支持國民黨的候選人，大家團結在一起，不但同志要團結，還要號召打拚，也已經分別致電張亞中、卓伯源、還有過去17個月最辛苦為黨付出的黨主席江啟臣。

「今天晚上是民進黨要開始擔心的時刻，今天開始我們會是一個空前團結的國民黨，會是充滿戰鬥力的國民黨！」朱立倫表示，我們是團結、充滿戰鬥力 是戰鬥藍，追求必勝藍，未來每一場不管罷免案、公投案、選舉，我們都不會放棄作為公民的權利，會團結起來對抗囂張的民進黨。

朱立倫指出，民進黨或許今天還想來對國民黨選舉見縫插針，「我提醒，不必了，我們很快的全黨就會團結再一起，共同對抗民進黨，代表台灣人民讓國民黨強起來，打敗民進黨」。

其他人也看了這些...

「每一票都很關鍵！」　朱立倫：選後團結是我當選後最大的責任
國民黨主席改選估傍晚5點出爐　江啟臣投票：選後用行動表達團結
「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」　韓國瑜秀金句籲國民黨團結

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
17歲高中生當爸　養3年「一驗DNA非親生」女友哭求：幫我養
女友貼心幫叫晚餐！外送員一看地址傻眼「直接下班」
「聯發科工程師」命喪5星級飯店！　領班還原奪命前40分鐘
快訊／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救
江啟臣承認敗選　PO大合照喊：以國民黨為榮！
《延禧》女星爆走光！短版白背心「胸前凸起」往下看辣翻
快訊／國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選
朱立倫當選黨主席！鄉民分析：對民進黨來說最差結局
快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」
妹妹參賽權遭「自家取消」　李洋傻眼：運動員價值在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫選票領先橫掃19區　張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％

尷尬！黨務交接卡「刪Q」誰領導？　朱立倫愣2秒：江啟臣剛沒說...

四叉貓開始監督朱立倫「5大政見」　網笑：是不是要變成鋼鐵倫粉

快訊／朱立倫致電張亞中　通話內容曝光

江啟臣承認敗選　他PO黨務主管大合照喊：以國民黨為榮！

分析／朱立倫狂奪8.5萬票　勝選黨主席3大原因曝光

國民黨魁戰落幕！王欣儀盼選後團結　「共同對抗獨裁塔綠班」

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選、投票率50.71％

快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」

洪孟楷感謝江啟臣革新國民黨　對新主席朱立倫拋3大期許

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

烏克蘭「長髮公主」30年沒剪過頭　每周只洗一次！造就2m柔順金髮

朱立倫選票領先橫掃19區　張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％

尷尬！黨務交接卡「刪Q」誰領導？　朱立倫愣2秒：江啟臣剛沒說...

四叉貓開始監督朱立倫「5大政見」　網笑：是不是要變成鋼鐵倫粉

快訊／朱立倫致電張亞中　通話內容曝光

江啟臣承認敗選　他PO黨務主管大合照喊：以國民黨為榮！

分析／朱立倫狂奪8.5萬票　勝選黨主席3大原因曝光

國民黨魁戰落幕！王欣儀盼選後團結　「共同對抗獨裁塔綠班」

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選、投票率50.71％

快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」

洪孟楷感謝江啟臣革新國民黨　對新主席朱立倫拋3大期許

邵音音「花4小時扮鬼」超有成就感　黃又南狂吃血全裸上陣

朱立倫選票領先橫掃19區　張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％

還我紅包！「18萬存銀行」通通被拿走　兒子怒告老爸結果出爐

小A辣收林進i13 Pro Max大禮！　曝「初相識過程」：我們王不見王

屈中恆廣播金鐘頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈當場嚇傻

李泥Jenny解鎖婚紗「躺地掉出兇器」　網朝聖：想娶！

尷尬！黨務交接卡「刪Q」誰領導？　朱立倫愣2秒：江啟臣剛沒說...

林益安最速1800安「往2000安邁進」　最開心球隊贏了

四叉貓開始監督朱立倫「5大政見」　網笑：是不是要變成鋼鐵倫粉

快訊／朱立倫致電張亞中　通話內容曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

張亞中「護衛隊」曝光　複製韓國瑜模式？

LIVE／國民黨主席選舉開票　江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源爭霸

快訊／朱立倫當選國民黨主席　7點半赴黨中央發表談話

快訊／江啟臣下一步曝光　明偕顏寬恒上街頭「罷免陳柏惟」

快訊／江啟臣連任失敗　18：20赴國民黨中央發表談話

林為洲恭喜朱立倫當選　臉書賀：國民黨加油、整合團結

PTT分析「朱立倫當選黨主席」：對民進黨來說最差結局

鴻海子公司確診女員工逛SOGO忠孝館　北市發1550則簡訊示警

快訊／朱立倫：今晚民進黨要擔心了　「戰鬥藍、必勝藍來了」

SOGO忠孝館有確診足跡！8樓停業消毒1天、特定3櫃位停業3天

快訊／江啟臣宣布即刻總辭　電賀朱立倫勝選

北市3萬6895學生打完BNT　450人不適、1人心律不整

更多熱門

相關新聞

洪孟楷感謝江啟臣革新國民黨　對新主席朱立倫拋3大期許

洪孟楷感謝江啟臣革新國民黨　對新主席朱立倫拋3大期許

國民黨主席江啟臣25日連任失敗，由候選人、前黨主席朱立倫重掌黨魁。對此，國民黨立委洪孟楷晚間在臉書表示，感謝江啟臣、期待朱立倫；國民黨強、永遠與民意站在一起，贏回信賴。

PTT分析「朱立倫當選黨主席」：對民進黨來說最差結局

PTT分析「朱立倫當選黨主席」：對民進黨來說最差結局

羅智強：謝謝江啟臣扛下國民黨廢墟重建的艱難工程

羅智強：謝謝江啟臣扛下國民黨廢墟重建的艱難工程

趙少康祝賀朱立倫當選　盼上任主席「立刻處理國民黨7問題」

趙少康祝賀朱立倫當選　盼上任主席「立刻處理國民黨7問題」

快訊／朱立倫當選國民黨魁　柯文哲祝賀：共同善盡在野黨責任

快訊／朱立倫當選國民黨魁　柯文哲祝賀：共同善盡在野黨責任

關鍵字：

國民黨主席選舉江啟臣朱立倫張亞中卓伯源

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

印度神童預言　這一次講中股災

全聯最新中獎發票名單出爐

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

7-11最新中獎發票名單出爐

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面