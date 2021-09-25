羅智強：謝謝江啟臣扛下國民黨廢墟重建的艱難工程

▲江啟臣連任失利，羅智強發文感謝江啟臣扛下國民黨重建工程。（圖／讀者提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席選舉25日晚間開票結果出爐，截至晚間18：45分朱立倫已突破8萬票，幾乎篤定當選，現任黨主席江啟臣稍早宣布總辭，電賀朱立倫。對此，國民黨台北市議員羅智強透過臉書謝謝江啟臣，在國民黨最低迷的時候，一肩扛起國民黨廢墟重建的艱難工程。

羅智強表示，除了恭喜朱立倫當選肯定張亞中、卓伯源的精彩表現外，最想先說的話是「謝謝江啟臣」，這一年半江啟臣主席的付出及承擔點滴在心頭。

羅智強說，當時接下革實院院長，發了不支薪、捐80萬、募1000萬的財務三箭，深入校園演講20多場辦理171期講習班，江主席任內年輕黨員多了4000人，不少優秀的青年願意留在國民黨深耕議題，召開工作坊丶記者會，證明年輕世代對國民黨仍有期待。

羅志強也說，在江啟臣主席的帶領下，國民黨也領銜了兩項公投「公投綁大選」、「反萊豬」，都以破紀錄的速度、份數完成連署，發揮在野的力量監督民進黨。

羅智強感嘆，「我們一起經歷了許多挑戰，也做了不少新嘗試，對當時受敗選所苦的國民黨來說，江主席有不可磨滅的功勞，我也深信經過黨主席淬煉的江啓臣，仍將是國民黨閃亮的明日之星，是國民黨重返執政非常寶貴的資產。」

羅智強強調，很榮幸曾和江主席在國民黨最艱難的時刻一起並肩作戰，謝謝江啓臣，我們會繼續為台灣民主、制衡執政一起奮鬥。