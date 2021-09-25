尼可拉斯凱吉喝醉糗樣曝！光腳揪人幹架　「被當成遊民」轟出門

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7dwm79 pic.twitter.com/DdYzLPbpUZ — The Sun (@TheSun) September 24, 2021

記者張寧倢／編譯

好萊塢知名男星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）最近傳出負面新聞，他在拉斯維加斯一家餐廳喝到爛醉，對著員工大喊大叫，甚至想要幹架，店家最後忍無可忍直接請他出去，脫序行為全被目擊者拍了下來。

▲奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）喝醉脫序，連拖鞋都快穿不好。（圖／翻攝自推特／@TheSun，下同）

根據《太陽報》獨家報導，57歲奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉13日被拍到現身拉斯維加斯大道上的一家餐廳，當天身穿豹紋長褲和黑色上衣的他，光腳坐在店內的沙發上，不僅對員工呼來喚去，還與人發生口角、大喊大叫，甚至差點在餐廳裡幹架，最後幾名員工一同出面勸阻並將他趕出店外。目擊者拍下的影片中可見，尼可拉斯凱吉已經喝到茫，連穿拖鞋都有困難。

▲尼可拉斯凱吉最終被員工轟出門。

根據餐廳員工說法，尼可拉斯凱吉在衝突發生前一直點昂貴的威士忌與龍舌蘭來喝。而匿名的目擊者則爆料，當時他們還以為他是喝醉的遊民，而且非常吵鬧，他的狀態非常糟糕，光著腳到處走，想找人打架，「讓我們震驚的是，那個人竟然是尼可拉斯凱吉，他整個爛醉如泥，還和工作人員稍有肢體衝突，他問我們要不要去他家，但他不在狀態上，我們覺得不妥，最後是一名常客帶他回家了。」

▲尼可拉斯凱吉已經出到店外，卻又試圖再走進去，但被餐廳女員工給擋了下來。

據報導，尼可拉斯凱吉今年的情緒大起大落，結了第5次婚，又經歷喪母之痛。另外，這已經不是他第一次被拍到在公共場合喝醉，2019年3月他就被拍到在喝醉的狀態下與第4任妻子到拉斯維加斯法院申請結婚證，但4天之後，他聲稱當時醉得不知道自己在做什麼，因此要求取消婚約，僅在1個月後又被拍到在洛杉磯一家酒吧裡醉酒高歌。

▲尼可拉斯凱吉已經多次被拍到喝醉酒。（圖／達志影像／美聯社）

►日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！連婚禮都不辦了

►單身媽嫌醫院人工授精「6萬元太貴」！看YouTube自學竟一次就中

►校花AV女優變超瘦 友人擔心厭食症！結果房間囤了古柯鹼、興奮劑

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast