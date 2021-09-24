網購狂被偷！她準備「驚喜紙箱」誘賊上門　意外結局全網讚爆

▲美國紐約市一名男子經常偷走放在民宅門口的網購包裹。（圖／翻攝TikTok@desticle）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市居民戴絲特妮（Destiny Marin）發現，一家人在亞馬遜（Amazon）網購的宅配包裹經常不翼而飛，調閱門口監視器才知道都被一名竊賊偷走。她的母親決定報復，竟在亞馬遜紙箱裡大便，放門口引誘歹徒上門，未料「驚喜紙箱」卻被另個小偷拿走。網友們全都大讚這招反制方法，也對意外結局感到非常痛快。

監視器畫面中，一名遛狗男躡手躡腳推開鐵門，走到門口把紙箱裝入自備的紙袋，接著若無其事離開，而且前後多次犯案。戴絲特妮的母親某天外出購物，竟在街上撞見這名竊賊，氣得當街大罵「亞馬遜包裹小偷」，但對方卻變本加厲，隔日又來偷走更多包裹。

▲戴絲特妮的媽媽準備「驚喜紙箱」放在門口，引誘小偷上門。（圖／翻攝TikTok@ desticle）



戴絲特妮的母親在紙箱裡大便後，用微笑圖案塑膠袋蓋住，還在內側寫道，「吃屎吧！我已經跟紐約市警局報案了！你敢再走進這扇天X的大門，就看看是什麼在等著你！」她準備完畢以後，還特地吩咐家人，千萬不要把紙箱拿進屋裡。

2天後，戴絲特妮發現「驚喜紙箱」消失，調閱監視器一看，卻是被一名頭戴白色鴨舌帽、穿著藍色T恤的陌生男子拿走，完全出乎意料之外。但母親表示，她還打算繼續放置「驚喜包裹」防賊，「這是正確的，因為這件事簡直沒完沒了」。

戴絲特妮將這段故事分享至TikTok後，引發熱烈迴響，大部分網友都覺得大快人心，紛紛留言，「他們2個活該，而且都應該要被逮捕」、「這真是最有趣的轉折了」、「第二個小偷根本不知道發生什麼事，我好愛這個情節」。

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