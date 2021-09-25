日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！連婚禮都不辦了

▲日本真子公主與大學同學小室圭歷經波折，終於決定在2021年底前完婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主未婚夫小室圭預計於27日返國，兩人將在10月底完婚，隨後赴美生活。如今宮內廳則表示，真子公主出嫁時，將主動放棄等同嫁妝的「一時金」。據悉，此舉是因為小室圭醜聞纏身，為了避免再度被外界批評，因此才會主動向宮內廳表示願意放棄，而身為內親王的真子公主，原本最高可以領到1億5250萬日幣（約新台幣3823萬元）的一時金。

根據《日本放送協會》報導，日本文仁親王與紀子妃的長女真子公主時隔多年終於要與未婚夫小室圭結婚，男方自爆出醜聞後就逃往美國攻讀法律，如今學業已成，終於要在27日搭機返國，與真子公主完成結婚登記。兩人婚後將在日本處理戶籍與護照等手續，隨後一同赴美生活。

小室圭與真子公主2017年召開記者會宣布即將訂婚後，男方優秀的學歷背景與深刻的五官隨即獲得國民好感，然而誰也不知道，不久後小室圭的母親被爆出與前未婚夫間有金錢糾紛，甚至一直不願意償還債務，引發熱議。兩人也只好延後婚期，然而正當輿論在最高點時，小室圭卻突然赴美求學，將真子公主獨自留在日本。

▲兩人婚後將赴美生活。（圖／CFP）



如今小室圭學成歸國，兩人正式決定要在10月底前登記結婚，並且省略一切繁瑣的婚禮過程，就是為了要避免遭到外界抨擊。事實上，小室圭返國後，兩人預計會召開記者會說明婚姻問題，原先真子公主認為「反正不管說什麼，外界還是會繼續批評」，因此拒絕參加記者會，不過最後仍在官內廳的說服下點頭答應，然而前提是所有問題都會經過宮內廳過濾。

日本皇室成員因結婚等原因脫離皇室時，為了保障離開皇室後的生活品味，根據皇室經濟法可以獲得「一時金」，而真子公主身為內親王，最高可以領到1億5250萬日幣（約新台幣3823萬元）的一時金。不過真子公主認為，小室圭母親的金錢糾紛已經飽受爭議，不想再捲入紛爭，因此主動表示將會放棄上億的一時金，而宮內廳在與日本政府和內閣法制局討論後，正式拍板定案。

真子公主將會成為日本戰後首位因為結婚脫離皇室卻沒有領取一時金的女性皇室成員，同時也是首位沒有舉辦婚禮儀式的女性皇室成員。

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