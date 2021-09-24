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德外長：不容華府「印太戰略」再犧牲歐洲　美歐應加強合作

▲▼德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社柏林23日綜合外電報導

德國外長馬斯（Heiko Maas）表示，美、英、澳洲在印太建立AUKUS戰略夥伴、犧牲法國潛艦訂單的方式讓德國與其他歐洲盟邦警醒，不容再有類似情況，呼籲美歐印太地區的合作需更密切。

馬斯今天接受《德國之聲》（DW）訪問時指出，美國在涉及如此重要戰略決定時務必與盟邦諮商，他還警告以後不容再搞這種「先斬後奏」的事。

美英澳的AUKUS協定讓澳洲取消2016年與法國所訂12艘傳統動力潛艦合約，改選美國的核動力潛艦代之。馬斯說，「（歐盟）每個人當然會捫心自問：這要是發生在我們身上怎辦？這帶來諸多不安。」

馬斯於紐約參加聯合國大會在場邊受訪時說，「我們歐盟需要一個與美國協調的印太戰略，且不容有任何動搖這個立場的決定。」他說，美國增加亞太參與度並在其他地區潛在收縮「不可避免地為歐盟帶來疑問：我們自身的參與度當如何？尤其是在我們的鄰近地區」。

《德國之聲》認為，美英澳AUKUS協定與美國自阿富汗紊亂撤軍，未來幾個月會加劇歐洲主權的相關討論。馬斯說，「我們歐洲得有自身立場實屬必要，即我們所謂歐洲主權。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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