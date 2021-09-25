美日澳印「四方安全對話」　中國將與歐盟外交戰略對話

▲美日印澳四國領袖今年2月也曾舉行線上「四方安全對話」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



歐洲聯盟與中國外長下週舉行外交戰略對話，由於歐盟甫公布其印太戰略，加上美國正召開四方安全對話領袖峰會因應中國挑戰，屆時歐中將對外釋放何種訊息受矚目。

歐盟執行委員會今天公布，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與中國外長王毅將於28日透過視訊方式舉行戰略對話，但歐盟未說明對話細節。

國際地緣政治近期出現重大發展，8月美國撤軍阿富汗，將部署重心移向印太、9月歐洲聯盟（EU）公布「印太戰略」，以透過經貿及部署海軍等方式深化在印太地區的角色，與此同時澳洲毀棄與法國的潛艦交易另與美英共組AUKUS安全聯盟，中國則在美英澳聯盟後隨即遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在白宮召開四方安全對話（Quad）領袖峰會，日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）都將出席，討論在北京挑戰下確保印太地區自由開放議題。

歐盟下週與中國的戰略對話，則將凸顯歐洲在印太議題上也具發聲地位，屆時歐中將對外釋放何種訊息受矚目，尤其歐中是否將在今年內舉行領袖會議。

此外，德國聯邦議院（Bundestag）將於9月26日大選，歐中外長對話適逢新情勢發展，由於德國新政府將影響歐盟未來對中政策走向，尤其包括社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）都認為即使有損經濟利益，德國在人權問題應該對中國更強硬下，歐盟也可能會更積極發聲。