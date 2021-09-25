孟晚舟獲釋後　加拿大總理：中國釋放2加國公民　曾遭拘留1019天

▲加拿大公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國華為財務長孟晚舟獲釋登機返回中國的消息傳出後，加拿大總理杜魯道證實，被中國拘留的加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、外交官康明凱（Michael Kovrig）已獲釋，如今已搭上返回加拿大的班機，預計於加拿大時間25日上午抵達。

加拿大電視公司新聞網報導，史佩弗與康明凱在2018年12月遭中方逮捕，因間諜罪被拘留長達1019天，被外界廣泛認定為針對加拿大據美國逮捕令逮捕孟晚舟的報復性動作，但中方始終否認這2起案件有任何關連。這也使得中國與加拿大政府外交關係緊繃。

依據杜魯道稍早證實的最新消息，史佩弗與康明凱現已獲釋，「他們正在回家的路上，這對我們所有人來說都是好消息。」

就在杜魯道發布此一消息不久前，加拿大法官下令終結對孟晚舟的引渡程序，解除保釋條件將她釋放，而孟晚舟也在獲釋不久後，搭上返回深圳的班機。