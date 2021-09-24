單身媽自行人工授精竟「一次就中」！嫌醫院收6萬元太貴…網驚呆

▲英國一名女子覺得醫院人工授精太貴，上網自學後竟一次就成功。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者閔文昱／綜合報導

有些人因為自身疾病，或是對愛情感到失望，會嘗試以人工授精的方時來達到懷孕，但要價也不便宜。英國一名女子為了省下這筆費用，自行透過網路捐精平台尋找滿意的精子，並觀看YouTube的教學影片，結果才DIY一次就成功懷孕，誕下一名女嬰。

綜合外媒報導，33歲的史蒂芬妮（Stephenie Taylor）目前單身，且育有一名5歲兒子，為了讓兒子能有人做伴，她希望能在不投入新戀情的狀態下，再懷上第二胎，於是她在2019年開始詢問醫院人工授精的價錢，沒想到費用居然高達1600英鎊（約新台幣6萬798元新台幣），讓她決定放棄，自己看影片學習。

報導指出，史蒂芬妮先是從一款捐精App中，選中一名滿意的男性精子，再購買人工授精所需的相關用品，然後從YouTube上自己學習人工授精的方式，最後僅嘗試一次就成功懷孕，並在日前順利誕下一名女嬰。

對此，史蒂芬妮的家人都相當開心，也很支持她的這項決定。史蒂芬妮也將這個好消息告訴捐精給她的男子，並透露未來不反對女兒見見自己的生父，而捐精者也感到相當興奮，還主動向媒體表示，如果史蒂芬妮想再生第三胎，他非常樂意再捐贈精子。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘