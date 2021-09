單身媽自行人工授精竟「一次就中」！嫌醫院收6萬元太貴…網驚呆

▲英國一名女子覺得醫院人工授精太貴,上網自學後竟一次就成功。(示意圖/翻攝pakutaso網站)

記者閔文昱/綜合報導

有些人因為自身疾病,或是對愛情感到失望,會嘗試以人工授精的方時來達到懷孕,但要價也不便宜。英國一名女子為了省下這筆費用,自行透過網路捐精平台尋找滿意的精子,並觀看YouTube的教學影片,結果才DIY一次就成功懷孕,誕下一名女嬰。

綜合外媒報導,33歲的史蒂芬妮(Stephenie Taylor)目前單身,且育有一名5歲兒子,為了讓兒子能有人做伴,她希望能在不投入新戀情的狀態下,再懷上第二胎,於是她在2019年開始詢問醫院人工授精的價錢,沒想到費用居然高達1600英鎊(約新台幣6萬798元新台幣),讓她決定放棄,自己看影片學習。

Stephenie taylor of England gave birth to her online daughter. She booked the artificial insemination kit online. #amazing #england #artificialinsemination #onlinebaby #eBaby pic.twitter.com/zNLjYqGMDw