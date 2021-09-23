桃園BNT開打Day2　這2高中逾半學生請疫苗假！最嚴重「發燒想吐」

▲桃園市第一波施打BNT疫苗的大園高中，今天有逾半學生請疫苗假未到校。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市各高中22日起陸續施打BNT疫苗，其中昨天第一波施打的大園高中與觀音高中，今天有逾半數學生請「疫苗假」，大園高中請假人數多達768人、觀音高中也有350人。其中大園高中高三某班學生只有6人到校，其餘29人請疫苗假在家休息，校方透露，多數學生僅有輕微副作用，選擇疫苗假這是學生權益，校方基本上多予以尊重。

全國高中與國中學生接種BNT疫苗，根據教育部規定施打疫苗可請3天疫苗假且不列入出勤，從施打當天開始計算。大園高中全校有1505名學生，昨天有1413人接種疫苗，但今天有768人請疫苗假，缺席率約為53.8%。

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▲桃園市第一波施打BNT疫苗的大園、觀音高中，昨天接種疫苗情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校長朱元隆說，學生從昨天上午11時半左右完成施打，中午後陸續有學生反映身體有噁心發燒等不適，截至下午4時許，458人請假返家休息，今天請假人數更達到768人，各班導師則追蹤學生狀況，經了解多數為輕症，但截至目前為止，有16人有較明顯之副作用，大都是噁心、發燒與想吐等症狀。雖然請假學生人數較多，但不影響校方正常授課，每間教室都有線上教學設備，請假學生可在線上補課。

觀音高中校長林振清說，該校學生人數有871人，共有802人接受疫苗施打，昨天並未出現不適個案，今天共有350人請疫苗假，主要症狀包括有發燒、噁心等副作用，但多屬輕微症狀，雖然請假人數已逾四成，但不會影響正常上課，各班老師會隨時注意學生狀況，事後若有需要會替學生進行補課教學。

據指出，觀音高中高三某班有35人，今天有29人請疫苗假，僅剩6人到校上課，請假率高達82.9%，老師仍照常上課，請假學生則於下週進行補救教學。

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