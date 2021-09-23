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「奇美疫苗隊」前進校園　提供學生新冠免疫防護力

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Delta變種病毒襲臺正值各級學校開學，為防堵疫情擴大及降低感染風險，衛生福利部和教育部共同規劃為年滿12歲至未滿18歲的青少年，進行疫苗接種服務，提升疫苗覆蓋率，讓整體防疫更加完善，「奇美疫苗隊」前進校園，提供學生新冠免疫防護力。

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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這次青少年疫苗以校園接種為原則，自9月22日起，接種順序自高中、五專起依序安排接種，而奇美醫學中心配合教育部COVID-19新冠肺炎輝瑞BNT疫苗校園集中接種作業，23日起由奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。

全台129萬多名12至17歲學生，22日起陸續將於校園接種輝瑞BNT疫苗。奇美醫學中心外展校園疫苗隊事先前進各學校勘查，以不同側設計進、出口及評估區、注射區及留觀區之單向動線，希望在疫苗施打正式啟動後，能夠讓學生們處於順暢、舒適的空間環境。

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心校園疫苗隊號召院內經驗豐富的兒科部、家庭醫學部醫師群及具有急救救護背景和注射室護理人員組成堅強醫護團隊，並為了預防學生暈針，採獨立空間施打、且現場備有急救設備及救護車待命，於學生發生緊急狀況可即時處置。奇美醫學中心更因應輝瑞(BNT)為濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，特別將疫苗注射前置作業納入教育訓練，使護理師接受完整訓練後成為疫苗隊最堅強後盾。

學生接種疫苗前先提供「COVID-19新冠肺炎疫苗學生接種評估暨意願書」、疫苗接種紀錄卡和健保卡後，經醫師詳細評估診察，接種前也將再次確認學生身體是否不適及有無疫苗接種禁忌症等，再決定可否接種，接種後於現場及教室觀察各15分鐘；若評估無法施打，醫師則會回收疫苗接種紀錄卡及意願書。

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊提醒，即將接種疫苗的學子，在接種前一天不要熬夜，以放鬆的心情接種，並建議穿著寬鬆短袖、接種當天避免脫水或空腹，接種疫苗後二週內應盡量避免劇烈運動；倘若於接種後持續發燒48小時、嚴重過敏反應（包括呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速和全身紅疹等）、28天內若出現疑似心肌炎、心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（昏厥）、呼吸急促與運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，出現以上症狀應儘速就醫釐清病因。

▲奇美醫學中心家庭醫學部部長李璧伊，率奇美醫學中心校園疫苗團隊，進駐私立長榮女中為近600位學生集中施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮呼籲指出，隨著後疫情期間來臨，透過積極參與疫苗接種計畫，來提升疫苗覆蓋率，增強群體保護力！接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施及衛生防護，保護自己及他人，讓校園整體防疫更加完善周延，也讓家長放心及學生就學更安心。

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關鍵字：

奇美疫苗校園免疫防護

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