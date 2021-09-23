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國慶煙火模擬影像曝！山海河港360度全視角　只有2萬幸運者能入場

記者許宥孺／高雄報導

2021國慶煙火睽違20年，將再度回到高雄舉辦！高雄市政府23日舉辦記者會，搶先曝光港灣焰火數量等亮點，並在兼顧防疫下，宣布以預約制方式，讓民眾、旅宿業者及住房專案預約入場，觀賞人數降載至2萬人。

▲▼國慶煙火模擬圖。（圖／高雄市政府）

▲2021國慶煙火模擬影像曝光。（圖／高雄市政府）

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國慶籌備委員會主委游錫堃表示， 10月10日這一天，我們不只慶祝國家生日，更將透過國慶焰火，為各行各業每一位參與防疫、堅守崗位、為台灣努力地的英雄喝采。今年也是國慶睽違20年重返高雄，透過2021國慶焰火照亮高雄港灣建設之成果，更有慶祝中華民國國慶之重大意義，預期國人來高雄觀賞國慶焰火，對帶動高雄觀光相關產業有正向幫助，也為疫後產業復甦注入強心針。

▲▼國慶煙火模擬圖。（圖／高雄市政府）

▲國慶煙火將以山、海、河、港，360度全視角呈現。（圖／高雄市政府）

高雄市陳其邁市長指出，國內防疫效果有成、疫情趨緩，更應積極振興內需產業，國慶燄火活動乃是重要起手式。高雄為全國甚至是亞洲矚目的港灣城市，除有許多重大建設陸續完工，也吸引國際企業投資進駐，搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起各個高雄景點及建設，讓高雄文化、觀光、商展完整串流，此次在港灣施放的國慶焰火，意義相當重大，將帶動整個大高雄的能見度與動能，更希望藉此提振產業復甦。

陳其邁市長進一步指出，今年高雄國慶焰火晚會在港灣海景第一排舉辦，為國內首場防疫降載人數之大型活動，配合中央防疫政策，經過本市防疫專家會議討論核定，採分艙、分流、預約制方式降載觀賞人數，分艙的部分設立蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線周邊，為主要觀賞區域並調降入場人數。

▲▼國慶煙火模擬圖。（圖／高雄市政府）

▲國慶煙火將採預約制入場，因應防疫，現場僅有2萬人能入場。（圖／高雄市政府）

分流的方式採所有入場民眾均採預約制，須依預約觀賞區域入場，將原本可容納約69萬人場地，依防疫規定修正為23萬人，再考量現場安全性，再將觀賞人數下修至2萬人，降載再降載，就是為提供民眾安全無虞的觀賞空間；此外，活動現場也落實實聯制、定期消毒、全程配戴口罩、禁止飲食、防疫人員宣導等防疫措施，提供民眾一個安心又安全觀賞的環境。

觀光局說明，今年國慶晚會表演除規劃在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。

另焰火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，由現任灣聲樂團音樂總監暨駐團作曲家，第28-30屆傳藝金曲獎音樂總監李哲藝大師，融入高雄在地人文特色編曲，分為四個段落，包括：「百年·回望」、「經典·傳頌」、「島嶼·光影」、「民主·自信·臺灣人」，另國慶焰火晚會更首度邀請東京奧運台灣選手共襄盛舉，感謝他們在奧運殿堂奮力拼戰的精神，讓世界再次看到台灣精彩表現。

觀光局提醒，10月10日國慶焰火活動採預約制，有成功抽中觀賞席次的民眾才能入場，9月25日將公布相關細節。

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