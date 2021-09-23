南投BNT開打校方比學生緊張　同德高中校董請吃450份早餐防空腹

▲同德高中學生接種BNT疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，南投縣政府今日起進行校園疫苗接種，首日接種的為同德高中、五育高中等學校學生，為避免接種後嚴重不良反應，校方如臨大敵，前幾天一再宣導吃飽、睡好、心情放鬆等注意事項，同德高中董事長更自掏腰包購買450份早餐、確定孩子沒有空腹施打；學生們則表示，打完後才知道白緊張了，希望副作用不要太大。

南投縣長林明溱上午由教育處長陸正威、衛生局副局長吳美玲陪同，至同德高中關心學生施打狀況；全校近2000人將分為2天施打，由許內兒科診所及衛生局人員為學生接種，接種狀況堪稱良好，陸軍十軍團也提供救護車及救護人員在旁待命，讓學校安心許多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼同德高中學生接種BNT疫苗。（圖／南投縣政府提供）

同德高中校長童建文說，施打疫苗前已多次向學生宣導睡眠充足、不空腹、多喝水、心情放鬆、接種後勿劇烈運動等注意事項，董事長徐德香更捐贈早餐，確認學生吃飽才施打疫苗，他感謝縣府團隊安排讓同德學生施打第一批BNT疫苗，也感謝慈濟、永齡、台積電捐贈1500萬劑疫苗，讓學生放心、家長也安心。

有接種的同德高中學生說，前一天有點緊張，打完後發現其實也沒什麼，休息一下子後也沒什麼感覺，希望不要有太大的副作用。

▲南投國高中生BNT開打，縣長林明溱（中）赴同德高中關心。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，今天共有五育高中、同德高中、弘明國中、弘明高中、魚池國中、明潭國中、水里商工（含夜校）、仁愛高農、仁愛國中等學校率先施打；目前縣內國高中校園BNT疫苗接種意願為93%，達2萬2017人，預計10月10日前施打完畢，其中有約500位學生家長表示，希望親自帶去醫療院所施打。



►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救 驚險過程全都錄



►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物 環保局籲全區調查以保供水



►她駕車夜停武嶺狂睡 2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命



►開消防車「後照鏡」撞死行人 消防員堅稱無過失！遭判刑半年



►獨／龜殼花阻走冤枉路 捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭