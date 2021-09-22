金門大學生收假入境拒快篩！悠哉翹腳滑手機　校方回應了

▲金門大學生入境拒絕快篩，翹腳滑手機與駐站人員僵持不下。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門尚義機場21日爆發衝突，一名蘇姓男大返回金門後拒絕入境快篩，一度與縣府駐站人員爭吵僵持不下，最後經過勸導才配合快篩。金門大學對此表達遺憾，提醒全校師生提早到機場接受快篩。

中秋連假最後一天，尚義機場昨日出現收假潮，一名就讀於金門大學的蘇姓男大生，中午自高雄返回金門，入境後，以個人沒有接受快篩意願為由，拒絕入境快篩，並準備離開。

▲縣府駐站人員將他攔下，要求配合防疫。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府觀光處交通行政科長顧克亞等駐站工作人員將蘇姓大學生攔下，要求務必配合防疫作業，雙方一度僵持不下。金湖分局員警見狀也加入勸導，最後才完成快篩程序，平和落幕。

這也是金門機場繼6月間1名金大護理系老師以陳時中部長撤銷離島3縣機場強篩公告為由，而與另一同行男性旅客拒絕接受快篩後，再度發生金大生拒絕快篩，帶給現場工作人員一些困擾，也引起當地民眾議論。

▲▼金門大學生入境拒絕快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大學學務長呂立鑫表示，在暑假期間及開學前的全校防疫公告第一條，即提醒全校師生若自台灣來金門，請於起飛前90分鐘提早到台灣各機場的快篩站接受免費快篩，持快篩陰性證明後再行登機。

金門大學於9月13日開學，第一、二週實施遠距教學，第三週起(27日)將開始實體教學，因此同學們近日陸續分流返回校園。為避免有些同學不了解防疫措施，本校也特別在今天再一次於各年級及各系群組提醒師生要配合機場快篩措施，保護自己也保護他人，大家共同維護金門的防疫安全。

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