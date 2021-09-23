彰化施打BNT首日87學生請疫苗假　5萬劑莫德納9／28配發

▲彰化縣府9月23日防疫說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國高中學生BNT疫苗23日起開打，近6萬名學生家長同意施打，比例占96%，上午在田中國高中，有5名國三生身體不適送醫，共有38名高中生、49名國中生請疫苗假，占8.5%；另外，中央9月28日配發彰化5.38萬劑莫德納疫苗，對象將以68歲以上長者為主，全部造冊免預約。

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彰化縣政府今天下午召開線上防疫說明會，王惠美說，BNT疫苗不同於其他三種疫苗，尚須先經過稀釋、搖晃均勻、再抽取疫苗劑量，衛福部事前提供sop流程資料，讓醫護人員事前瞭解流程，今天包括田中高中、國中、大慶商工、員林農工，也可讓相關人員見習，後續縣內約63所國高中職學生會陸續於10/8前完成接種。

葉彥伯說，上午國中部學生出現身體不適狀況送醫院，大部分都是過敏狀況，只有1名有暈針情形，醫師在現場也做處置，施打狀況都還良好，也提醒學生在疫苗接種後，在留觀區休息15-30分，特別要留意有可能會發燒，多喝開水、多休息，若有心悸或其他身體不舒服，須盡速反映並就醫，近幾日避免劇烈運動，學校也配合將近二周的體育課等激烈運動課程調整為室內，接種疫苗後，仍需遵守防疫守則。

▲彰化田中高中施打疫苗。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣共有10萬人施打莫德納疫苗，9月17日中央撥25,000劑，以75歲以上長者接種第二劑，今日中央再通知將於28日再配發53,800劑，縣長王惠美表示，將以68歲以上長者為主，9月27日將由村里長發通知單，10月1日至6日安排施打。這也是全國唯一施打第二劑莫德納疫苗，降到68歲施打的縣市。

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