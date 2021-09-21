「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

▲松柏嶺受天宮再度用親切的台語製作中秋防疫圖文。（圖／翻攝「松柏嶺受天宮」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

今天是中秋節，為了防止Delta疫情擴散，包括南投縣等多個縣市政府皆下達「禁烤令」、戶外或騎樓都不准聚眾烤肉；松柏嶺受天宮再度別出心裁地以台語slogan「防止Delta，莫招人烘肉（別揪人烤肉）」製作宣傳圖文，呼籲民眾不要群聚、增添感染風險，吸引近千名網友按讚和超過30次分享，無形間更有效地傳達了防疫概念。

主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮堪稱南投宗教信仰中心之一，今年全國遭遇疫情，除了年度盛事「吃平安米糕桃」慶元宵活動配合防疫政策縮減規模、降低群聚，端午節乃至中秋節也主動製作衛教宣導圖文、在臉書官方粉專發布，善盡宗教勸人向善的力量。

受天宮這次的防疫圖卡以黑底、白色線條構成的本宮大殿虎爿壁雕為背景，壁雕中剛好是古人聚餐的畫面：有2名童僕圍著火爐煮食，另有主人在旁享用酒肉；再P上紅色大字標語「防止Delta，莫招人烘肉！」同樣附上台語羅馬拼音「hông tsí Delta, mài tsio lâng hang bah !」

▲松柏嶺受天宮是南投宗教信仰中心之一。（圖／翻攝自「松柏嶺受天宮」官方粉專）

PO文指出，農曆八月中除了向土地公祝壽，烤肉也是台灣人重要民俗，今年受新冠肺炎Delta變種病毒威脅，各縣市都對可肉訂出防疫規定，提醒今年先別找親朋好友，自己在家烤就好。

廟方篇末也強調，烤肉也要記得戴口罩，保護肺部健康也保平安，同時祝福網友中秋節快樂；整篇圖文都用台語製作，讓鄉親備感親切，有網友不禁大呼：「這太強了啊！」



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