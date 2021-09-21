　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

▲松柏嶺受天宮再度用親切的台語製作中秋防疫圖文。（圖／翻攝「松柏嶺受天宮」臉書粉專）

▲松柏嶺受天宮再度用親切的台語製作中秋防疫圖文。（圖／翻攝「松柏嶺受天宮」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

今天是中秋節，為了防止Delta疫情擴散，包括南投縣等多個縣市政府皆下達「禁烤令」、戶外或騎樓都不准聚眾烤肉；松柏嶺受天宮再度別出心裁地以台語slogan「防止Delta，莫招人烘肉（別揪人烤肉）」製作宣傳圖文，呼籲民眾不要群聚、增添感染風險，吸引近千名網友按讚和超過30次分享，無形間更有效地傳達了防疫概念。

主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮堪稱南投宗教信仰中心之一，今年全國遭遇疫情，除了年度盛事「吃平安米糕桃」慶元宵活動配合防疫政策縮減規模、降低群聚，端午節乃至中秋節也主動製作衛教宣導圖文、在臉書官方粉專發布，善盡宗教勸人向善的力量。

受天宮這次的防疫圖卡以黑底、白色線條構成的本宮大殿虎爿壁雕為背景，壁雕中剛好是古人聚餐的畫面：有2名童僕圍著火爐煮食，另有主人在旁享用酒肉；再P上紅色大字標語「防止Delta，莫招人烘肉！」同樣附上台語羅馬拼音「hông tsí Delta, mài tsio lâng hang bah !」

▲松柏嶺受天宮是南投宗教信仰中心之一。（圖／翻攝自「松柏嶺受天宮」官方粉專）

▲松柏嶺受天宮是南投宗教信仰中心之一。（圖／翻攝自「松柏嶺受天宮」官方粉專）

PO文指出，農曆八月中除了向土地公祝壽，烤肉也是台灣人重要民俗，今年受新冠肺炎Delta變種病毒威脅，各縣市都對可肉訂出防疫規定，提醒今年先別找親朋好友，自己在家烤就好。

廟方篇末也強調，烤肉也要記得戴口罩，保護肺部健康也保平安，同時祝福網友中秋節快樂；整篇圖文都用台語製作，讓鄉親備感親切，有網友不禁大呼：「這太強了啊！」
 

►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

►她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

►開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

►南投即起至中秋節禁戶外烤肉　違者勸導不聽最高罰1.5萬元

ET快訊
iOS 15開放更新囉！　17項新功能一次看
快訊／士林夜市旁傳槍響！車行鐵門被連轟4槍
清大學生會道歉了！　自封「最正會長」承認太輕浮
快訊／染疫留英女學生到台中春水堂用餐　6員工快篩出爐
兒童台姐姐錄影穿超辣！「大尺度泳裝照」胸冒青筋
鳳梨「入珠狂塞7749顆」爆2後遺症！　崩潰停機1個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

台南永康崑大路市地重劃即將啟動　黃偉哲：讓永康發展再跨出一步

守住防疫成果！太魯閣峽谷音樂節今年取消　明年再見

中秋假期收假前一天　台南市環局再祭出3張罰單

「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

金山磺港邊坡土石滑落坍塌裸露　新北災害復健工程穩固坡面

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

快訊／染疫留英女學生曾到台中春水堂　這間分店中秋緊急店休一天

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

惡鄰居鬧鐘狂響！半夜連響3小時 整條巷被轟炸2個月「出門都幻聽」

中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

台南永康崑大路市地重劃即將啟動　黃偉哲：讓永康發展再跨出一步

守住防疫成果！太魯閣峽谷音樂節今年取消　明年再見

中秋假期收假前一天　台南市環局再祭出3張罰單

「防止Delta莫招人烘肉」　松柏嶺受天宮再推創意防疫圖卡

金山磺港邊坡土石滑落坍塌裸露　新北災害復健工程穩固坡面

慶中秋節土地公成得道日　侯友宜至三重同仁宮參拜祈福

快訊／染疫留英女學生曾到台中春水堂　這間分店中秋緊急店休一天

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

高美濕地連2天出現「人形蜈蚣」　人數分流…換管制站塞爆

13秒療癒片！墨鏡哥「鬼切插隊」比中指挑釁　下秒現世報來得太快

郭明錤：蘋果首款摺疊手機2024年亮相　Touch ID將在2023重現

野生白家綺「真實身材現形」！　4寶媽產後半年…網：這肚子很誇張

他偷手機遭「鞭刑示眾」痛到哭吼求饒　塔利班酷刑影片瘋傳

營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹，黃瓜和醬瓜鈉含量竟差500倍！

1922預約BNT疫苗　頁面驚見「火鍋預約」她傻眼PO文！網笑：藏彩蛋

吃屎哥「太高怕摔死」！原本要闖桃園球場卻龜縮　裸奔幹大事內幕曝

輝瑞：美FDA要求「免疫橋接」　證明疫苗對5至11歲兒童保護力

爬4樓見喵鄰居伸「粉嫩肉球」說嗨　外送小哥萌暈秒回戳：不累了

中秋與永康仁愛之家育幼所兒少共度　黃偉哲祝福孩子未來發光發亮

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

墾丁大街都是人！3天累計湧入2萬人　現場實況照曝光

燒錯遺體　專家嚇：要靈前下跪、發重誓

高美濕地連2天出現人形蜈蚣　農業局回應

3C賣場自來水管線破停車場變游泳池

台中「抱嬰怪男」找到了！家屬頻道歉

台南早餐店傳火警　「水煙」滅蟑1送醫

金山磺港邊坡土石滑落坍塌　新北災害復健穩固坡面

8000人擠爆墾丁大街！連假第二天攤販樂了

2女大生迷路哭：有人教我走河床

大石頭庄福德祠慶典　信眾挺他選桃園市長

松柏嶺受天宮再推圖卡　宣導中秋勿揪團烤肉

南投第一劑BNT+第二劑高端逾2.6萬人登記

更多熱門

相關新聞

閏蜜反目引爆男人戰火　10打1血濺觀夕平台

閏蜜反目引爆男人戰火　10打1血濺觀夕平台

王姓男子因不滿楊姓友人對女友電話嗆聲，雙方20日凌晨相約台南安平觀夕平台談判，一言不合發生毆鬥，楊男被對方圍毆受傷送醫，王嫌等人逞兇後四處逃逸，台南市警四分局據報，循線將22歲王嫌等10人查獲，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌將王嫌等人等移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查其他涉案共犯到案中。

收假日國5恐塞到晚上　地雷路段壅塞時間點一次看

收假日國5恐塞到晚上　地雷路段壅塞時間點一次看

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

中秋節「10禁忌」曝！吃這種月餅慘了

斗六失智翁迷路50公里被尋獲

斗六失智翁迷路50公里被尋獲

明湧北返車潮！　收假國道9地雷路段報你知

明湧北返車潮！　收假國道9地雷路段報你知

關鍵字：

松柏嶺受天宮Delta防疫中秋烤肉

讀者迴響

熱門新聞

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

鳳梨剪頭髮被女友管！　她「向前一傾」網嚇爆：好兇

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

罔腰分手半年宣布「我們復合了」

更多

最夯影音

更多
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面