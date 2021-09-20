明北向交通量估增1.5倍！　收假日國道9地雷路段報你知

▲明天（9/21）中秋連假進入尾聲，高公局建議民眾提早上路。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

明天（9/21）中秋連假進入尾聲，交通部高速公路局預估，明天國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局預判明日易壅塞9國道路段，建議用路人盡量於上午時段出發避開車潮。

交通部高公局預估，明天車潮將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省時間。

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今天連假第三天，高公局也預估北返車潮逐漸湧現，國5下午也出現明顯車潮，北向頭城－坪林下午14時許車多壅塞，北向頭城－宜蘭同樣車多。

另外，今天國道也發生多起碰撞。下午13時40分於國1北向105公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於13時51分排除，造成後方車流回堵1公里；15時10分於國3北向124.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道及中線車道，於15時33分排除，造成後方車流回堵3公里；16時44分於國3北向63.6公里處發生2輛小車追撞事故，占用中線車道，於16時50分排除，造成後方車流回堵12公里。

明天最後一天國道路況，況預報員許文瑜表示，明天北部國道重點路段如國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西到大溪路段，預計下午16點至晚上18時車多壅塞旅行時間為平常的四倍。國5北向宜蘭到坪林上午10點至晚間18點，都有車多壅塞的狀況，建議用路人可以提早出發，或利用台2台9等替代道路。

許文瑜也說，今天中部國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里，下午15時到晚上18時預計將車多壅塞。國3北向竹山至中興、國3北向大山至香山，國3北向草屯至霧峰也預計下午16時到晚上18時同樣可能出現車潮，建議可以用台61當作替代道路。南台灣國道則大致順暢。

許文瑜也說，今天下午 14時開始國5已經實施高乘載管制措施，另外，明日全天國1埔鹽系統北向、國3西濱北向匝道口全面封閉。上午7時至晚間19時國1北向虎尾系統匝道封閉。