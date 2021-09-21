中秋節「10大禁忌」曝光！吃這種月餅慘了　觸怒月神厄運纏身

▲睽違8年，今年中秋節再逢「真月圓」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導



21日迎來中秋節，除了能夠欣賞美麗的月圓以外，與家人相聚更讓節日別具意義。不過，清水孟國際塔羅的小孟老師就曝光了「10大中秋節禁忌」，提醒民眾要特別注意，避免招來厄運。

小孟老師提點的「10大中秋禁忌」整理為以下：

一. 不能逗兔子：傳說嫦娥在人間很喜歡兔子，升天時也帶著兔子到月球上，玉兔則在月宮陪伴嫦娥搗仙藥，所以中秋節又稱兔子節，建議有飼養兔子的人在中秋節前後要格外對牠們溫柔，如果有不溫柔舉動，在人間的兔子會感應給月宮上的兔子。

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二. 不宜到海邊與河邊遊玩：中秋因為受到月球引力影響，較容易會有潮汐變化，除了海浪較大外，若遇到風雨甚至會形成瘋狗浪。

三. 男生別拜月亮：《燕京歲時記》記載：「中秋惟供月時男子多不扣拜。」故京師諺曰：男不拜月，女不祭灶。意指男生如果拜月亮容易導致身體不舒服，或受月球引力影響讓睡眠品質變得不好。

四. 女生不宜拜灶：如同上面提到的「女不祭灶」。因為灶神是陽剛之神，月亮則為陰柔之神，月亮節又屬女性節，因此男不拜陰、女不拜陽是為了避免沖煞。小孟老師還說，另個原因是古代時期「男女授授不親」的觀念才會有此禁忌。

五. 不能用手指指神明：中秋節又稱月亮節，傳說月球上住著吳剛與嫦娥，都是有身分的特殊神靈，所以建議不要手指直接指月亮，避免對神明不敬。

六. 流產或身體虛弱的人不宜賞月：月圓屬陰，同時也是陰氣較重的節日，較易傳遞陰氣，身體不好的人不宜在此時賞月。

七. 忌吃不圓的月餅或水果：月餅與月圓都象徵一家團圓和諧，如果在中秋吃有菱有角的餅，可能較易與他人產生口角或衝突。另外，祭拜祖先與神明的水果也要儘量挑圓的，象徵一切圓滿。

八.別前往陰氣重的地方賞月：中秋節月圓為陰日，陰日不宜到陰氣過重的地方，例如榕樹下，避免沖犯到不好的氣場。

九.女生忌頭髮遮住額頭：女性額頭像是月亮形狀，古代會將女生額頭形容成女性的元神宮，碰到中秋節也是女性節日，當天要把額頭瀏海撥開讓月神看，就能得到月神加持桃花滿滿。

十.不要在晚上游泳：一到夜晚時刻，月亮的倒影會映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到外面泳池游泳，避免對月神不禮貌。

▲月餅象徵家人團圓。（圖／翻攝自pixabay）



台北市立天文科學教育館解說指出，中秋為農曆8月15日，但滿月可能發生在農曆14至17日間，從103年至109年間的中秋當日並非真的滿月，今年中秋才真正逢「中秋月圓」，月亮東昇時間為18時18分。氣象局表示，21日剛入夜對流雲系可能仍多，但「夜越深賞月機率越高」。

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