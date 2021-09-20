騎車想去莿桐訪友　斗六失智翁迷路50公里在南投信義被尋獲

▲信義警分局在中秋前夕尋獲失智老人、協助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中秋節月圓人團圓，76歲張姓老翁卻因失智症，在佳節前夕從雲林縣斗六市自家失蹤，家人緊急報案，警方循線查找，才發現張翁竟自行騎機車一路進入信義鄉；信義分局員警於近凌晨時分尋獲並安置，才知道張翁是要去莿桐鄉訪友，這一迷路就是近50公里路，隨即通知家人陪同返家團圓，家屬對警方的為民服務精神大表感謝。

信義警分局表示，日前接獲集集分局通報協尋張姓老人，其子是先向雲林縣警局報案，父親騎乘機車外出、晚間卻未返家，因患有失智，相當擔心他的安危；經警方調閱手機發射位置，顯示於水里鄉基地台，信義派出所副所長簡振福及警員全得財、吳俊雄隨即在轄區四處尋找。

由於信義鄉夜間人車非常稀少，警方果然於凌晨11點多，發現一部機車在明德街附近徘徊，經攔停發現就是張翁，員警將其護送至派出所，並立即通知家屬前來；張翁當時已有脫水及飢餓體力不支情形，警方立即購買便當並提供飲水，經休息後氣色逐漸恢復正常，警方與其聊天，張翁僅表示要去莿桐找朋友，家屬趕到派出所後，對於員警積極協尋及體貼照護，不斷致謝。

▲中興警分局護送精障女士返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投市29歲汪姓女子則因精神障礙，於日前上午趁家人不注意時獨自外出，卻忘了回家的路，在街頭遊蕩一整天，經民眾向中興警分局光明派出所報案，員警到場發現汪女喃喃自語、茫然無措，經警方安撫情緒後護送返家。

汪女家長向警方表示，女兒因精障常會獨自胡思亂想或跑出家門，平時照顧需要付出相當多的精神，也擔憂她跑出去發生意外，但有時實在防不勝防，對於警方親自護送返家之舉深表感謝。



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