北返車潮下午湧現！國5恐堵到晚上　地雷路段壅塞時間點一次看

▲連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將塞到晚間才紓解。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今天（9/21） 為中秋連假最後一天，交通部高速公路局預估今天國道將湧現北返車潮。高公局表示，預估今年國道交通量會達114百萬車公里，至於今日0至5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍。

交通部高公局預估，今天國道車潮將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省時間。

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根據高速公路1968顯示，今天上午8時許國道全線順暢，國5北向頭城至坪林交控時速為46公里。

今天最後一天國道路況，況預報員張譽耀表示，今天北部國道重點路段如國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西到大溪路段，預計下午15點開始容易車多壅塞。國5北向宜蘭到坪林上午10點至晚間17點，都有車多壅塞的狀況，建議用路人可以提早出發，或利用台2台9等替代道路。

張譽耀也說，今天中部國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里，下午14時到預計將車多壅塞。國3北向竹山至中興、國3北向大山至香山，國3北向草屯至霧峰也預計下午15時之後也可能出現車潮，建議可以用台61當作替代道路。南台灣國道則大致順暢，國1北向鼎金系統至高科、北向大灣至台南系統路段車鍋情況多集中在下午或傍晚。

張譽耀談到，下午 14時開始國5已經實施高乘載管制措施，另外，明日全天國1埔鹽系統北向、國3西濱北向匝道口全面封閉。上午7時至晚間19時國1北向虎尾系統匝道封閉。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。

另外交通部公路總局也預估，今天上午10時開始出現返家車潮，用路人應注意台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線南迴公路路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻至香山路段等易車多或壅塞路段，提醒用路人多留意相關即時路況、出發前預為規劃行程並提早出發。公路總局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。