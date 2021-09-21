閏蜜反目引爆男人戰火！觀夕平台「護花盃」10打1　他慘敗濺血

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記者林悅／台南報導

王姓男子因不滿楊姓友人對女友電話嗆聲，雙方20日凌晨相約台南安平觀夕平台談判，一言不合發生毆鬥，楊男被對方圍毆受傷送醫，王嫌等人逞兇後四處逃逸，台南市警四分局據報，循線將22歲王嫌等10人查獲，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌將王嫌等人等移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查其他涉案共犯到案中。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局警方指出，中秋連假20日凌晨接獲110報案稱，在安平觀夕平台疑似有打架糾紛，經市警四分局出動線上快打警力到場，現場並未發現任何狀況，正在擴大搜尋案件時，接獲奇美醫院轉報有受傷民眾在醫院治療中，警方馬上前往查訪，經21歲楊姓男子自述，疑似遭一方人馬毆打受傷，警方即成立案小組朝傷害、聚眾鬥毆罪嫌調查偵辦。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經專案小組漏夜追查，清查出在場車輛多達14輛，經分析比對後釐清涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路以車追人，前往犯嫌居住地通知到案說明，共計22歲王姓男子等10人到案。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步了解，王嫌與被害人楊男是認識的朋友，但雙方並不很熟，王嫌的女友與楊男的女友是學姐學妹關係，2人感情十分要好是「閏蜜」，經常通電話聊天，楊男不滿王嫌身為學姐的女友，老是電話給楊男身為學妹的女友，楊男打電話王嫌女友興師問罪，楊男一直責怪王嫌的21歲女友，為何一直與他的女友通電話，干擾到他們，並在通話中向王嫌女友嗆聲，而導致在一旁的王嫌因不滿楊男對其女友說話的態度，也為女友出頭，雙方相約在安平觀夕平台談判，王嫌並邀約黃姓犯嫌等友人前往助陣。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未料雙方到場後一言不合，楊姓被害人隨即遭王男等人毆打成傷，混亂中犯嫌趁隙逃逸，被害人則送醫救治，初步傷勢診斷為左、右手臂及身體多處擦挫傷。員警偵辦時逐一通知當時在場車輛車主到案說明，利用鏡頭影像及其他相關資料交叉比對，並立即釐清案情與排除涉案犯嫌後，部分未涉案車主均表示警方效率真高，只隔不到幾小時警方就掌握了其身分及行蹤，皆直言真的不能做壞事。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王嫌表示，係因替女友出頭而逞兇，導致傷害衝突擴大深感抱歉，中秋佳節本是團圓月，沒想到身旁女友及友人全數進到四分局內「團圓」，後續還要面對司法官司而深感後悔。全案偵訊後依傷害、妨害秩序罪嫌將相關人等移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查相關共犯到場說明中。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長甘炎民表示，對於轄內聚眾鬥毆案件，分局絕對嚴辦到底，對於此類多數犯嫌皆是義氣相挺，連事件的緣由都不知便前往助陣，到頭來就是全部進入警局，四分局近期將持續針對轄內治安要點加強執行深夜巡查勤務，維持轄區治安穩定。

▲台南市警四分局據報查獲各自為女友出頭而相約談判，糾眾鬥毆傷人的王嫌等10人到案，並擴大追查涉案共犯到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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