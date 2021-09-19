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台東農民聽消息恐慌！王浩宇揪「吃爆釋迦+1」：大家願意幫忙嗎

▲▼農民陷入恐慌。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

▲台東農民一聽消息恐慌，王浩宇揪吃爆。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

記者柯振中／綜合報導

大陸19日突然宣布，由於多次檢出有害生物，20日開始暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，引起民眾震驚。對此，桃園市前議員王浩宇在臉書上發文，由於目前正值釋迦產季，已造成台東農民恐慌，希望民眾一起「吃爆」，一同解決突發狀況。

大陸海關總署19日通知，，因為過去多次檢測出有害生物「大洋臀紋粉蚧」，為了防範植物疫情風險，依據相關法規、標準，20日開始暫停台灣釋迦及蓮霧輸入。

這已是今年第二次台灣水果被禁止輸陸，今年3月時大陸海關總署曾宣布，暫停台灣鳳梨輸入，原因同是多次檢出有害生物。

對此，農委會主委陳吉仲表示，大陸方上午9點通知防檢局，在此時宣布，當然沒辦法接受，完全不符合國際規範，後續會花10億經費，幫助農民內外銷，包含銷產期調節、推動釋迦收入保險等等。

▼王浩宇揪吃爆釋迦。（圖／ETtoday資料照）

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消息在台灣引起熱議，王浩宇也在臉書發文，「吃爆釋迦+1」，由於目前正值釋迦產季，消息出現後，造成台東農民很大的恐慌，「各位朋友，願意幫忙吃爆釋迦嗎？」

王浩宇後續補充，蓮霧、釋迦出口比例低，換算下來，就是每人每年多吃一顆，「你覺得是有多難？ 我今天就吃兩顆釋迦了。」

此外，王浩宇也列表說明，台灣一年蓮霧產量約為5萬4,891公噸，去年出口到大陸約佔4,942公噸，比例約為10％，釋迦年產量約為6萬4,000公噸，去年出口到大陸約佔1萬3,588公噸，比例約為20％，而這些台灣有能力吸收，只要政府努力推動其他外銷市場，對農民的影響就能降到最低。

 

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