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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱要求政府強化多元產銷　分散風險避免類似事件重演

▲民進黨立委鍾佳濱質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱19日晚間指出，繼今年初鳳梨事件後，中國又不預警的突襲式禁止台灣蓮霧、釋迦進口，他要求農委會盡速提出因應措施，以降低衝擊，也籲請國人多多購買消費，協助農民度過難關。長期而言，政府應強化多元產銷、分散風險，避免類似事件再度重演。

鍾佳濱晚間發布新聞稿表示，台灣糧食自產率不到50%，農產品主要是靠內需市場，而跨國貿易除了運費、保鮮、檢疫、品質等多重因素考量外，遇到中國頻頻拿農產品來做政治操作，又多了一層非貿易因素的風險。

鍾佳濱說，繼今年初中國突襲封殺鳳梨後，現在又拿蓮霧、釋迦開刀，下一次又不知道會有哪些農產品被拿來操弄當「祭品」，因此政府應該加強多元產銷，分散市場風險。

此外，鍾佳濱也以中國申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），澳洲、紐西蘭的態度迥異為例，說明分散市場風險的重要，紐西蘭因為奶粉外銷受制，對中國比較不敢有意見。

鍾佳濱說明，澳洲原本也依賴中國市場，只是去年被中國針對紅酒課徵報復性關稅後，認清中國的鴨霸手段，因此揚言除非中國撤回不公平的貿易障礙，否則決不接受中國加入CPTPP的協商。

鍾佳濱指出，據統計，全國蓮霧栽植面積3100公頃，屏東面積2180公頃，中國突襲式的禁止進口，勢必對屏東蓮霧產銷造成重大衝擊。

鍾佳濱強調，今年初鳳梨事件時，國人同心協力採購鳳梨，協助鳳梨農度過難關，此次事件他除了要求農委會提出對策、拓展其他通路，也呼籲國人再度發揮愛心，多多購買蓮霧，協助農民度過難關。

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