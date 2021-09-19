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陸禁台釋迦、蓮霧進口　港媒：北京要蔡政府「改弦易撤」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲出口到大陸的台灣釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海關總署19日宣布，從20日起暫停台灣釋迦、蓮霧輸入大陸，原因與今年3月暫停台灣鳳梨輸入相同，都是「多次檢出有害生物」。對此，港媒香港01分析，關鍵仍在兩岸關係上，北京藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡英文政府能夠早日改弦易撤。

▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

分析提到，事件的一切關鍵仍在於兩岸關係之上，對北京來說，看準了自身是諸多台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡英文政府能夠早日改弦易轍。

分析指出，然而對台灣而言，北京一次次的禁令，雖然都有科學數字佐證，但兩岸早已沒有互信，大陸不相信台灣公布的，反之亦然，反而更增添台灣社會對中國大陸的不滿，也強化蔡英文政府繼續倚美倚日的信念。

分析提到，但受傷最深的，就是那些辛苦栽種農作物的基層農民以及無辜的水果，成為被兩岸摩擦下的犧牲者，「在中秋節這個往年會有兩岸互傳祝福語的節慶的這道禁令，也應證兩岸關係緊張的現實，菠蘿（鳳梨）、番荔枝（釋迦）和蓮霧後，難保不會再有其它農產品未來被『點名封殺』。」

▼出口到大陸的台灣蓮霧。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

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