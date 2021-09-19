陸封殺台灣釋迦、蓮霧　陸委會：不理性作為「破壞兩岸貿易機制」

▲出口至大陸的台灣釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署19日宣布，因多次檢出「有害生物」，自20日起暫停台灣釋迦、蓮霧輸入大陸。對此，陸委會19日下午表示，大陸的作法完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，「相關國家對大陸近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更反映大陸各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，兩岸貿易往來已多年，陸方對台灣農產品輸往大陸，也在政策上持續釋出免稅和快速通關等優惠，但是今年2月25日及今日卻突然以檢疫問題為由，公告暫停台灣鳳梨、蓮霧和釋迦輸陸，對兩岸農產品貿易説斷就斷的無理作法，我方不能接受。

陸委會提到，「尤其是消極應對農委會之回函，不願意依兩岸協議機制與我方溝通，此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，陸委會表達不滿。」

陸委會表示，大陸這樣的作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，「我們更注意到，相關國家對中國大陸近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更加反映中國大陸各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠。」

陸委會強調，農產品檢疫是專業技術性問題，若能經由雙方既定機制進行溝通、務實解決問題，對於促進兩岸交流將發揮正面效果，希望雙方能儘速進行溝通，「針對台灣蓮霧、釋迦農民及相關業者可能受到的不利影響，農委會將會同相關機關予以協助，一定會確保台灣農民權益。」