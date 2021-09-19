　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸封殺台灣釋迦、蓮霧　陸委會：不理性作為「破壞兩岸貿易機制」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲出口至大陸的台灣釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關總署19日宣布，因多次檢出「有害生物」，自20日起暫停台灣釋迦、蓮霧輸入大陸。對此，陸委會19日下午表示，大陸的作法完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，「相關國家對大陸近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更反映大陸各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，兩岸貿易往來已多年，陸方對台灣農產品輸往大陸，也在政策上持續釋出免稅和快速通關等優惠，但是今年2月25日及今日卻突然以檢疫問題為由，公告暫停台灣鳳梨、蓮霧和釋迦輸陸，對兩岸農產品貿易説斷就斷的無理作法，我方不能接受。

陸委會提到，「尤其是消極應對農委會之回函，不願意依兩岸協議機制與我方溝通，此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，陸委會表達不滿。」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺,蓮霧。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會表示，大陸這樣的作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，「我們更注意到，相關國家對中國大陸近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更加反映中國大陸各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠。」

陸委會強調，農產品檢疫是專業技術性問題，若能經由雙方既定機制進行溝通、務實解決問題，對於促進兩岸交流將發揮正面效果，希望雙方能儘速進行溝通，「針對台灣蓮霧、釋迦農民及相關業者可能受到的不利影響，農委會將會同相關機關予以協助，一定會確保台灣農民權益。」

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
KTV廁所激情四腳獸！　女被嫌「吞吐技術差」怒告侵犯
開放自費驗抗體？　117家指定檢驗機構公布了
金剛賣雞翅「一支40」被嫌貴　釣出本尊解答
放煙火竟爆炸　他「上身炸爛」當場慘死
11類人小心！　醫揭中秋吃柚子「藏致命危機」
G奶護理師租屋拿不回萬元工程費　專家說話了
民調數字毛骨悚然　羅智強預言「他」當選綠營將繼續執政

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸封殺台灣釋迦、蓮霧　陸委會：不理性作為「破壞兩岸貿易機制」

瓦斯爆炸！父親臨死前「最後一推」助女兒逃生　一家五口4人遇難

陸禁台釋迦、蓮霧進口　港媒：北京要蔡政府「改弦易撤」

「愛國者治港」後首場選舉　香港選委會投票「維安警力比選民多」

恆大開放理財產品「實物資產兌付」　住宅打7.2折、車位4.8折！

外媒：陸多家銀行正為「恆大可能倒閉」做準備

李克強考察遇農民怨「娶媳婦太難」　官方隨即「調查未婚人數」

廈門確診一天暴增39例！累計達131例「快要追上莆田」

福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

貴州牂牁江客船側翻　已致9死6失聯

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

24歲女孩「被小三」還深信：他很愛我　石榴姐在線勸分手！網友看完「好像我媽」

陸封殺台灣釋迦、蓮霧　陸委會：不理性作為「破壞兩岸貿易機制」

瓦斯爆炸！父親臨死前「最後一推」助女兒逃生　一家五口4人遇難

陸禁台釋迦、蓮霧進口　港媒：北京要蔡政府「改弦易撤」

「愛國者治港」後首場選舉　香港選委會投票「維安警力比選民多」

恆大開放理財產品「實物資產兌付」　住宅打7.2折、車位4.8折！

外媒：陸多家銀行正為「恆大可能倒閉」做準備

李克強考察遇農民怨「娶媳婦太難」　官方隨即「調查未婚人數」

廈門確診一天暴增39例！累計達131例「快要追上莆田」

福建疫情狂燒　泉州、漳州宣布「取消中秋假期」

貴州牂牁江客船側翻　已致9死6失聯

「中國傷害兩岸人民情感」　民進黨：再用五倍券下架釋迦、蓮霧

神老師為特教「跑386場演講」考績拿乙　校長回應了

讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵

艾美獎「恢復實體」明早戶外舉辦！必須打過疫苗...超嚴防疫曝光

KTV廁所激情四腳獸！女被嫌「吞吐技術差」怒告侵犯…事後竟蒸發

大陸樓市降溫　70個大中城市「8月中古屋價格停漲」

開放自費驗抗體「下週三揭曉」　指揮中心公佈117家指定檢驗機構

晶片缺料「日本車廠產能大亂」！TOYOTA少33萬輛、Honda減產6成

兒考進台北海大　劉亮佐接系主任「擔心會尷尬」！　曝他意外反應

中秋月餅暗藏健康風險　埔榮推低糖紅藜鳳梨酥教民眾過節

大陸熱門新聞

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

恆大集團高管癖好被挖出！豪奢生活挨轟

疫情狂燒　泉州、漳州「取消中秋假期」

中國娛樂圈下對嘴禁令！歌手假唱就開罰

小王直播吃人妻　綠給13億人看

餐廳打工被老董看上　他為升店長接受潛規則

神舟12太空人出艙後得先坐著 須半年適應地球重力才能正常生活

百年紫禁城「宮女顯靈」

一家五口4人爆炸亡！父親臨死前最後一推助女兒逃生

挑戰中秋禁忌冷凍柚子！恐怖成品萬人大崩潰

外媒：陸多家銀行正為「恆大可能倒閉」做準備

作業沒達標「被老師戒尺打臉」左眼爆血

廈門確診一天暴增39例！快追上莆田

陸產汽車8月在俄熱銷　每13輛就有一輛

更多熱門

相關新聞

洪申翰批趙少康：戰鬥藍就是戰台灣跪北京

洪申翰批趙少康：戰鬥藍就是戰台灣跪北京

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，引來中廣集團董事長趙少康批評，最近蔡政府外交小動作不斷，台灣農民就先受害。對此，民進黨立委洪申翰反酸，趙少康殺氣騰騰組的「戰鬥藍」，其實就是「戰台灣，跪北京」罷了。

陸方挑中秋突襲式禁我國釋迦、蓮霧　陳吉仲：顯然有貿易以外的考量

陸方挑中秋突襲式禁我國釋迦、蓮霧　陳吉仲：顯然有貿易以外的考量

陸禁台釋迦、蓮霧進口　港媒：關鍵在兩岸

陸禁台釋迦、蓮霧進口　港媒：關鍵在兩岸

陳吉仲預告10月「買蓮霧、釋迦」送農遊券

陳吉仲預告10月「買蓮霧、釋迦」送農遊券

林俊憲酸「中國最厲害」總能驗出各種問題

林俊憲酸「中國最厲害」總能驗出各種問題

關鍵字：

陸委會釋迦蓮霧鳳梨CPTPP

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天賺40元

台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭1原因

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

19歲正妹網紅「未婚懷孕7周」！孩子爸同年遭罵爆

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面