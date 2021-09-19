「戰鬥藍就是戰台灣跪北京」　他回擊趙少康指外交小動作害了農民

▲中廣集團董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，引來中廣集團董事長趙少康批評，最近蔡政府外交小動作不斷，台灣農民就先受害。對此，民進黨立委洪申翰反酸，趙少康殺氣騰騰組的「戰鬥藍」，其實就是「戰台灣，跪北京」罷了。

趙少康19日下午在臉書表示，最近蔡政府外交小動作不斷，還沒真的建功，台灣農民就先受害，蓮霧和釋迦突然被大陸禁止進口，讓其他農漁養殖農民也感到唇亡齒寒，擔心自己是下一個被「制裁」的對象。

洪申翰晚間指出，今早中國海關總署趁著中秋連假，突襲宣布明天起禁止進口台灣的釋迦跟蓮霧，這擺明就是中國政治性獨斷打壓台灣農民跟農業，但中國國民黨的「地下主席」趙少康先生，居然痛批這是因為蔡政府「外交小動作不斷、激化兩岸」。

洪申翰反問趙少康，到國際上結交更多像是捷克、立陶宛、波蘭等民主理念相近的朋友，這就是「外交小動作」在刺激對方自爽嗎？希望我們的朋友「以台灣為名」來稱呼自己，這就是「外交小動作」在刺激對方自爽嗎？

洪申翰也問，交朋友、用自己的名字，居然被最大在野黨批為「自爽」？如果連朋友都不能交、自己的名字都要遮遮掩掩，「很明顯在你心中唯一在意的，只有北京爽不爽、台灣膝蓋夠不夠軟而已」。

洪申翰強調，面對北京突襲雖然才短短幾小時，農委會已快速反應提撥10億，擴大內銷與其他外銷通路，但這也讓更多人看清，趙少康殺氣騰騰組的「戰鬥藍」，其實就是「戰台灣，跪北京」罷了。