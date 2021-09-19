陸方挑中秋突襲式禁我國釋迦、蓮霧　陳吉仲：顯然有貿易以外的考量

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者杜冠霖／綜合報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，農委會主委陳吉仲19日表示，6月底後就再也沒有接獲中國不合格通知，特地挑在我國中秋連假期間突襲式暫停我國釋迦及蓮霧輸入，顯然是有貿易以外的考量。

陳吉仲指出，這次中國提出來的太平洋臀紋粉介殼蟲，在中國和臺灣都有分佈，屬於外寄生的害蟲，若在輸入時發現，一般國家的正常做法都是採取溴化甲烷燻蒸後即可通關。我國釋迦從去年10/19起就採取源頭管理及輸出檢疫強化措施，本月10日也再度強化包裝場檢查；而從今年6月後就再也沒有接獲中國的不合格通報。

陳吉仲表示，我國蓮霧今年至今輸出1,458批，其中不符合規定僅6批，合格率高達99.59%，且從6月底後就再也沒有接獲中國不合格通知。中國特地挑在我國中秋連假期間突襲式暫停我國釋迦及蓮霧輸入，顯然是有貿易以外的考量，「我要代表臺灣農民嚴正表達無法接受。」

我國釋迦年產量約5萬7千公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，109年外銷中國數量分別為13,588公噸及4,792公噸，分別佔總產量23%及9.6%。陳吉仲指出，面對中國片面暫停輸入，已經準備好10億元專案經費，立即啟動5大因應措施，全力維護農民權益。

對於相關因應措施，陳吉仲表示，具體做法包括採取外銷獎勵措施及擴大舉辦臺灣水果節活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量、採取產季調節措施、提供農遊券抽獎活動，鼓勵消費者以5倍券購買國產釋迦與蓮霧、加強電商促銷、成立團購平台。

陳吉仲指出，今年上半年中國也用同樣的手法片面暫停我國鳳梨輸入，當時採取增加中國以外市場外銷、加強國內加工及行銷促銷等做法因應，最後不但讓鳳梨產地價格高於過去兩年同期平均，更擴大開拓外銷市場，鳳梨外銷中國以外市場成長566%，其中外銷日本成長742%。

陳吉仲表示，為捍衛我國正常的農產貿易權益，將循正式管道向中方要求諮商，如果中國相關單位在9/30前對我國所提要求沒有正面回應，我們將以世界貿易組織（WTO）會員國的身份，依澳洲控訴中國紅酒及大麥禁令的模式，向WTO提起正式的爭端解決申請。

▼大陸明起禁止台灣蓮霧、釋迦，陳吉仲最新說明因應對策。（圖／翻攝農委會臉書直播）

