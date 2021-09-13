新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

▲新北推深澳漁港食魚體驗，動手作美味透抽一夜干。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區深澳漁港，盛產新鮮的透抽，除了追求海產新鮮的美味，也可嘗試以鹽及自然風乾的方式加工處理新鮮透抽，自製透抽一夜干，香氣更為濃縮、口感更帶嚼勁，市府為推廣食魚教育，規劃「深澳漁港食魚體驗」課程，教導如何製作美味的透抽一夜干。

漁業處表示，深澳漁港為傳統沿近海漁業重要港口，盛夏之際，大陸沿岸流及黑潮交會於北部海域，各式海洋生物隨著海流游致台灣外海，擁有豐富的漁產，除了娛樂漁船船家歡喜的載客穿梭於海洋外，也有許多漁作漁船辛勞的捕捉小卷及透抽。捕撈的海鮮，當務之急為水產品的保存，自古人類利用天然的方式加工處理，增加食物的保存期限，陽光、鹽、糖等方式，皆是最方便取得且最天然的加工處理方式。

漁業處說，透抽一夜干就是以鹽及自然風乾的方式加工處理，首先將透抽內臟取出，並將透抽切割攤平處理，再將透抽放入與海水濃度相似的鹽水中浸泡些許時間，最後取出透抽風乾一夜；經過處理後的透抽一夜干，香氣更加濃郁且讓口感更上層樓，以簡單的料理方式，就能品嚐獨特的風味。

漁業處指出，為推廣食魚教育，規劃「深澳漁港食魚體驗」課程，邀請經驗豐富的漁村民眾，教導如何製作美味的透抽一夜干，並推廣食魚教育及教導初級加工知識，讓民眾更深入體會海洋文化的重要性；未能參加實體活動的民眾也不要失望，亦可以自行購買在地的新鮮漁產品，親自動手製作屬於自己的美味。

美麗最大的祕密

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