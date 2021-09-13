越南妻誆「祖母重病」捲款回鄉　癡情夫幫買來回機票等嘸人

▲越南妻誆騙祖母罹重病捲款回鄉，癡情夫幫買來回機票等嘸人。（圖／示意圖與本案無關／取自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名陳姓男子2018年11月娶越南籍黎姓女子為妻，2019年11月她向夫家表示，住越南的祖母病入膏肓，必須趕緊回去看她最後一面，陳男不疑有她，還張羅妻子黎女越南來回機票，沒想到，黎姓女子帶走12萬元與結婚金飾，在越南開小吃店，避不聯絡達年餘。陳男因此訴請離婚，基隆地院法官判定黎女惡意遺棄，違背同居義務，准予離婚。

陳男自訴表示，2018年11月在越南迎娶黎女為妻子，隔年4月在兩人在台灣登記結婚， 7月安排黎女到基隆安一路某早餐工廠工作，到年底11月她向夫家謊稱，在越南的祖母重病命在旦夕，她要趕緊回越南一趟，陳男便購買12月3日及12月10日來回機票給妻子，黎女12月3日離開台灣後，便人間蒸發。

直至12月10日陳男到桃園機場接機，黎女依然杳無音訊，所有聯繫方式包含電話、LINE均無回應，陳男才知受黎女誆騙，事後輾轉得知黎姓女子帶走工資12萬元與結婚金飾，返回越南後就開起小吃店做生意，對夫家完全置之不理。

經過1年多沒有聯繫，陳姓男子認為遭妻子惡意遺棄訴請離婚，法院審理時，黎女經合法通知，均未到場，也未曾提出相關的書狀聲明或陳述。

法官認為，夫妻互負同居義務，黎姓女子以祖母病重藉口回越，對於丈夫置之不理，未盡同居義務已逾1年，且兩人並無不能同居正當理由，判准離婚，全案仍可上訴。

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