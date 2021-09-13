「不會痛…滿舒服的！」16歲的她遭表哥性侵　20年後護女提告

▲小湘指控16歲時遭表哥性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名表妹小湘（化名）指控表哥20年前在家性侵得逞，還哄騙她「不會痛，滿舒服的」，造成年幼的小湘身心受創逃家，直到近日帶著孩子返家後，又見到表哥，擔心女兒會再度遭受狼爪才選擇報案，新北地檢署審酌資料後依照強制性交罪起訴表哥，並建請法官押趙兒少法加重其刑。

小湘指控16歲那年表哥趁父母外出的時候，在家中客廳對她性侵得逞，擔心反抗還哄說「不會痛，滿舒服的」；小湘之後告訴家人此事，卻被要求不要張揚，她內心背負極大壓力下選擇逃家，並懷孕生下孩子，但在離婚返家後又再度遇到表哥，勾起過往的恐懼，向父母闡述這段過往後選擇報案。

雖然表哥否認性侵，但父母都認為小湘不會亂說話，且回娘家期間都很怕遇到表哥，闡述這段經歷還邊說邊哭，不太可能去誣陷表哥，而之所以這麼久才選擇道出，是因為當初大姨丈要她不要講出來。小湘的前夫也證稱，結婚不到一年後就曾聽她哭訴此事，回到娘家也會害怕遇到表哥，會發抖還會做惡夢。

另一名曾替小湘看診的醫師也作證表示，在就診期間曾聽她說過遭表哥性侵，想到孩子可能遇到跟自己一樣的事，在診間不斷哭泣與發抖；新北地檢署審酌小湘及證人的陳述，依照強制性交罪嫌將表哥起訴，並建請法官加重其刑。

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