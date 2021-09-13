走上高速公路連攔2車　敲凹引擎蓋扯斷雨刷！貪杯男下場慘

▲醉漢徒步上高速公路攔車，敲凹引擎蓋扯斷雨刷...他下場慘了。（圖／示意圖與本案無關／pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名洪姓男子2021年6月26日晚間在市區飲酒，酒醉後竟莫名走上國道1號高速公路，在北向7.1公里處攔停葉、張姓男子二輛汽車，並攀爬上汽車、敲打引擎蓋、拉扯雨刷、敲破其擋風玻璃，警方獲報趕抵，將他逮捕移送法辦，基隆地檢署近日偵結，依涉犯公共危險罪起訴洪男。

曾有公共危險前科的洪男，曾被判刑4月確定，今年6月26日晚間案，在基隆市區與友人飲酒後，不知何故，直接走上國道1號高速公路，在北向7.1公里處先攔停葉男車輛，攀爬上車頭、敲打引擎蓋、拉扯雨刷，葉男的哥哥雖在後方攔阻，洪男仗酒醉仍不願罷手。

沒想到洪男意猶未盡，持續攔下後面的張男汽車，更敲破其擋風玻璃，造成二輛車輛毀損，國道警察獲報趕抵，在國道1北向7.1公里附近，將酒氣沖天的洪男逮捕，洪男供承自己確實有酒後走上國道攔車，並且毀損葉、張2車主的車輛。

檢察官調查後，認洪男高速公路攔車行為，已觸犯妨害公眾往來安全罪，且屬累犯，起訴並請法官依法加重其刑；另毀損部分，因雙方已和解，不予起訴。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

越南妻誆「祖母重病」捲款回鄉 癡情夫幫買來回機票等嘸人

廚師耍幽默網戀國中少女 要她「傳裸照+車震」下場慘

前女友備用鑰匙藏門外消防箱 他半夜偷開門闖入原因曝

保護2東方白鸛免遭受電擊 金山16支電桿加裝絕緣保護罩裝置

八斗子漁船進港！船長「一個表情」露餡 當場被抓530箱2000萬私菸